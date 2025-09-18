3 Tips Atasi Rambut Kering dan Rontok Ala Salon di Rumah

JAKARTA - Rambut yang sehat, kuat, dan lembut tidak hanya menunjang penampilan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap rasa percaya diri dalam aktivitas sehari-hari.

Sayangnya, tidak semua orang memiliki waktu dan kesempatan untuk merawat rambut secara intensif di salon. Padahal, paparan sinar matahari, polusi, penggunaan alat styling panas, serta perawatan kimia seperti pewarnaan rambut menjadi faktor utama yang dapat merusak struktur alami rambut. Akibatnya, rambut menjadi kering, kusut, mudah patah, bahkan rontok.

Jangan khawatir, ada beberapa tips perawatan sederhana yang bisa dilakukan di rumah agar rambut tetap sehat. Penasaran, bagaimana cara merawat rambut agar sehat ala perawatan salon di rumah? Berikut informasinya, dirangkum pada Jumat (19/9/2025).

1. Hindari Keramas dengan Air Panas

Pertama ialah melakukan kebiasaan dasar perawatan rambut, yakni menghindari keramas dengan air panas. Terlalu sering keramas dengan air panas bisa membuat rambut kering.

Hindari keramas dengan penggunaan air panas dan juga terlalu sering styling rambut dengan catokan. Anda bisa menggunakan kondisioner setelah mencuci rambut, agar kelembapannya tetap terjaga.

