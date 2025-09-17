Advertisement
3 Artis yang Menikah dengan Tema Princess dan Nasibnya Kini

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |16:04 WIB
JAKARTA – Sejumlah artis Tanah Air pernah menggelar pernikahan mewah dengan konsep princess ala negeri dongeng. Gaun bak Cinderella, dekorasi istana, hingga suasana romantis nan megah membuat momen sakral mereka jadi sorotan publik. 

Namun, bagaimana kabar rumah tangga para artis ini sekarang?

Berikut deretan artis Indonesia yang pernah menikah dengan tema princess dan nasibnya kini, seperti dirangkum Rabu (17/9/2025). 

1. Rachel Vennya dan Niko Al Hakim

Rachel venya

(Foto: IG Rachel Venya) 

Pernikahan selebgram Rachel Vennya dengan Niko Al Hakim atau Okin pada 2017 silam digelar bak negeri fantasi. Rachel tampil cantik dalam balutan gaun putih yang memesona, bahkan sempat disebut bercahaya bak putri dongeng. Dekorasi resepsi pun megah dengan tema fairy tale wedding.

Sayangnya, rumah tangga Rachel dan Okin tidak berjalan mulus. Pada Februari 2021, keduanya resmi bercerai. Kini, Rachel dan Okin memilih fokus menjalani kehidupan masing-masing serta tetap kompak mengurus anak-anak mereka.

 

