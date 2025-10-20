Beredar Foto Jule dengan Pria Lain, Daehoon Ungkap Butuh Waktu untuk Menenangkan Diri

JAKARTA - Kabar Julia Prastini atau Jule dekat dengan pria lain tidak dibantah oleh sang suami, Na Daehoon. Untuk itu, dia membutuhkan waktu untuk bisa menenangkan diri.

Sejak awal menjelaskan, sejak awal menjadi influencer, dia hanya ingin membagikan hal-hal yang positif kepada warganet. Untuk itu Daehoon juga sekaligus meminta waktu untuk menenangkan diri beberapa waktu ke depan sebelum kembali lagi di media sosial.

"Jadi saya akan mengambil sedikit waktu untuk menenangkan diri, dan akan kembali lagi dengan senyum seperti biasanya," pungkas Daehoon.

Na Daehoon suami dari selebgram Julia Prastini atau Jule akhirnya buka suara soal isu perselingkuhan istrinya beberapa hari terakhir.

Daehoon memberikan komentarnya dalam Intagram Stories di akun pribadinya @daehoon_na pada Senin (20/10/2025) setelah beberapa hari bungkam.

Daehoon memposting kalimat dengan latar belakang fotonya bersama ketiga anaknya. Dalam pernyataan itu, ia mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah khawatir dan juga memberikan dukungan padanya.

Daehoon juga meminta maaf jika masalah pribadinya justu membuat banyak pihak sedih dan khawatir. Ia mengaku kuat dan baik-baik saja selama berada di sisi ketiga anaknya.

Suami Jule itu tak membantah soal isu perselingkuhan istrinya yang beredar belakangan. Ia hanya meminta dukungan dan memohon agar anak-anaknya jangan sampai mengetahui isu yang beredar.

"Alhamdulillah, saya kuat dan baik-baik saja. Selama ada tiga malaikat kecil di sisi saya, saya tahu bisa melewati apa pun," tulis Daehoon, pada akun Instagram-nya, Senin (21/10/2025).