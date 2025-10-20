Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tak Bantah Istrinya Selingkuh, Daehoon Bisa Lewati Apapun Selagi Ada Ketiga Anaknya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |21:57 WIB
Tak Bantah Istrinya Selingkuh, Daehoon Bisa Lewati Apapun Selagi Ada Ketiga Anaknya
Tak Bantah Istrinya Selingkuh, Daehoon Bisa Lewati Apapun Selagi Ada Ketiga Anaknya. (Foto: IG daehoon_na)
A
A
A

JAKARTA - Na Daehoon suami dari selebgram Julia Prastini atau Jule akhirnya buka suara soal isu perselingkuhan istrinya beberapa hari terakhir. 

Daehoon memberikan komentarnya dalam Intagram Stories di akun pribadinya @daehoon_na pada Senin (20/10/2025) setelah beberapa hari bungkam.

Daehoon memposting kalimat dengan latar belakang fotonya bersama ketiga anaknya. Dalam pernyataan itu, ia mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah khawatir dan juga memberikan dukungan padanya.

Daehoon juga meminta maaf jika masalah pribadinya justu membuat banyak pihak sedih dan khawatir. Ia mengaku kuat dan baik-baik saja selama berada di sisi ketiga anaknya.

Suami Jule itu tak membantah soal isu perselingkuhan istrinya yang beredar belakangan. Ia hanya meminta dukungan dan memohon agar anak-anaknya jangan sampai mengetahui isu yang beredar.

"Alhamdulillah, saya kuat dan baik-baik saja. Selama ada tiga malaikat kecil di sisi saya, saya tahu bisa melewati apa pun," tulis Daehoon.

 

