Potret Hangat Pernikahan Amanda Manopo dengan Kenny Austin

JAKARTA - Pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin bagai di negeri dongeng. Dihelat di salah satu hotel bintang lima kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (10/10/2025), semua prosesi berjalan hangat dan syahdu berbalut haru bahagia.

Kakak Amanda Manopo, Angelica Manopo dan sang suami, Indra Daniel Mawu, mengatakan acara resepsi pernikahan adiknya akan berlangsung intim dan hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat.

"Kalau temanya sendiri sih sebetulnya lebih ke bunga ya, yang putih-putih, gitu ya. Bisa dilihat tadi tema yang di Holy Matrimony itu lebih ke putih, flower, semuanya dan apa ya, penuh dengan bunga. Dan memang itu yang konsep yang dari Amanda sendiri inginkan," kata Angelica Manopo kepada awak media, Jumat (10/10/2025).

"Betul Kenny dan Amanda mau kayak gitu, ya. Penuh dengan bungalah di mana-mana gitu, warna putih," sambungnya.

Upacara pernikahan Amanda Manopo diawali dengan prosesi pemberkatan sejak pukul 08.00 WIB pagi. Angelica mengatakan momen itu hanya dihadiri oleh segelintir tamu undangan lantaran merujuk pada konsep utama yakni intimate wedding.

"Hanya dihadiri dengan keluarga dan teman-teman, kerabat terdekat. Jadi memang untuk hari ini sangat berjalan dengan baik, berjalan dengan hikmat, puji Tuhan. dan hari ini Kenny dan Amanda sudah dipersatukan menjadi pasangan suami istri," kata Angelica.

Kursi untuk Ibunda

Di balik momen bahagia itu, Amanda tak bisa menyembunyikan rasa rindu mendalam kepada mendiang ibunya, Henny Agustina Manopo.

Ia mencurahkan kerinduannya melalui unggahan di akun Instagram lewat pesan haru. Apalagi, sang ibu tak bisa menyaksikan momen terpenting dalam hidupnya.

“I miss you mami, I wish you were here,” tulis Amanda.

Tak berhenti disitu, Amanda juga menyiapkan kursi khusus untuk almarhumah ibunya, seolah mewakili kehadiran dan doa mendiang di hari bahagia tersebut.