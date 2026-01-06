Calon Pengantin Wajib Tahu, 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menikah di 2026

Calon Pengantin Wajib Tahu, 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menikah di 2026. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Tahun 2026 bisa menjadi waktu yang pas bagi pasangan untuk memutuskan melaju ke jenjang pernikahan. Berbagai hal perlu dipersiapkan oleh para calon pengantin sebelum melangkah ke hari bahagia.

Menikah di tahun 2026 bukan hanya soal kesiapan cinta, tetapi juga kesiapan mental, finansial, dan nilai hidup di tengah dunia yang terus berubah. Perkembangan teknologi, perubahan cara kerja, dan tantangan sosial membuat persiapan pernikahan semakin kompleks.

Penasaran, apa saja yang perlu Anda dan pasangan siapkan sebelum menikah di tahun 2026 ini? Berikut informasinya dirangkum Xomarriage, Selasa (6/1/2026).

1. Kesiapan Mental dan Emosional

Pertama ialah menyiapkan mental dan emosional. Pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kemampuan menghadapi konflik. Di 2026, tekanan hidup bisa datang dari karier, ekspektasi keluarga, hingga media sosial.

Pastikan kedua belah pihak mampu berkomunikasi dengan sehat, mengelola emosi, dan menyelesaikan masalah tanpa saling menyakiti saat membina rumah tangga nanti.

2. Visi Hidup dan Nilai yang Sejalan

Mempersiapkan visi hidup juga perlu sebelum menikah. Diskusikan hal-hal penting seperti tujuan karier, pandangan tentang keluarga, peran suami-istri, serta nilai agama dan prinsip hidup. Keselarasan nilai akan menjadi fondasi kuat saat menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan.