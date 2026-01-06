Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Calon Pengantin Wajib Tahu, 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menikah di 2026

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |13:26 WIB
Calon Pengantin Wajib Tahu, 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menikah di 2026
Calon Pengantin Wajib Tahu, 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menikah di 2026. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tahun 2026 bisa menjadi waktu yang pas bagi pasangan untuk memutuskan melaju ke jenjang pernikahan. Berbagai hal perlu dipersiapkan oleh para calon pengantin sebelum melangkah ke hari bahagia.

Menikah di tahun 2026 bukan hanya soal kesiapan cinta, tetapi juga kesiapan mental, finansial, dan nilai hidup di tengah dunia yang terus berubah. Perkembangan teknologi, perubahan cara kerja, dan tantangan sosial membuat persiapan pernikahan semakin kompleks.

Penasaran, apa saja yang perlu Anda dan pasangan siapkan sebelum menikah di tahun 2026 ini? Berikut informasinya dirangkum Xomarriage, Selasa (6/1/2026).

1. Kesiapan Mental dan Emosional

Pertama ialah menyiapkan mental dan emosional. Pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kemampuan menghadapi konflik. Di 2026, tekanan hidup bisa datang dari karier, ekspektasi keluarga, hingga media sosial.

Pastikan kedua belah pihak mampu berkomunikasi dengan sehat, mengelola emosi, dan menyelesaikan masalah tanpa saling menyakiti saat membina rumah tangga nanti.

2. Visi Hidup dan Nilai yang Sejalan

Mempersiapkan visi hidup juga perlu sebelum menikah. Diskusikan hal-hal penting seperti tujuan karier, pandangan tentang keluarga, peran suami-istri, serta nilai agama dan prinsip hidup. Keselarasan nilai akan menjadi fondasi kuat saat menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/612/3193414//zodiak-1Qkb_large.jpg
Deretan Zodiak yang Diprediksi Bakal Menikah di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192894//dirjen_bimas_islam-peA1_large.JPG
Angka Pernikahan Nasional Tercatat Naik di Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/612/3190898//viral-4Ldr_large.jpg
Viral! Perempuan di Jepang Pilih Menikah dengan AI usai Putus dengan Tunangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/330/3190026//ilustrasi-bUFl_large.jpg
Apakah Dosa Zina akan Hilang Usai Menikah? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715//viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728//viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement