Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez

JAKARTA - Selebritis Steffi Zamora membuat gempar netizen usai mengumumkan kabar kehamilan pertamanya dengan aktor, Nino Fernandez. Lewat Instagram-nya, Steffi menunjukan baby bump atau perut besarnya dan potret mesra bersama Nino.

Di tengah kabar bahagia itu, banyak netizen dibuat penasaran tentang pernikahan Steffi. Pasalnya, wanita blasteran ini tak pernah membagikan momen pernikahan dirinya bersama Nino.

Meski begitu, Steffi rupanya sempat mengunggah potret dirinya mengenakan gaun putih bak pengantin wanita. Warganet pun menduga potret tersebut merupakan momen saat dirinya menikah dengan Nino Fernandez?

Penasaran, seperti apa potret Steffi Zamora dengan gaun putih yang diduga resmi menikah dengan Nino Fernandez? Berikut informasinya, dirangkum Rabu (10/09/2025).

1. Pose Mesra dengan Nino Fernandez

Pertama ada potret Steffi Zamora dengan Nino Fernandez. Keduanya begitu elegan dan memukau dalam balutan busana putih dan stelan jas yang mewah.

Steffi terlihat anggun dengan gaun putihnya yang elegan. Terlihat ia bersandar pada Nino yang begitu gagah dengan stelan jasnya. Keduanya nampak elegan dan berbahagia dalam potret ini.