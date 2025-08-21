Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ogah Miskin Usai Cerai, Ini Rincian Harta yang Digugat Erin Taulany ke Andre Taulany

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Kamis, 21 Agustus 2025 |15:39 WIB
JAKARTA - Ogah miskin usai cerai, ini rincian harta yang digugat Erin Taulany ke Andre Taulany. Di balik proses perceraian antara komedian Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina atau Erin, terungkap sebuah fakta mengejutkan. Permohonan cerai yang diajukan Andre ternyata ditanggapi dengan gugatan balik atau rekonvensi oleh pihak Erin yang menuntut pembagian harta bersama. Gugatan ini menjadi sorotan publik lantaran daftar aset yang dituntut bernilai fantastis, ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.

Fakta ini dibongkar oleh kuasa hukum Andre Taulany, Fahmi Bachmid, yang merasa perlu meluruskan informasi di mata publik. Fahmi menjelaskan bahwa Andre pada awalnya hanya mengajukan gugatan cerai, namun kini ia balik digugat Erin terkait harta yang begitu banyak.

"Saya hari ini terpaksa harus membuka semuanya, karena bagi saya kejujuran itu sangat penting. Andre Taulany hanya mengajukan gugatan cerai," ungkap Fahmi, seraya menunjukkan dokumen gugatan

Daftar Harta Fantastis yang Jadi Tuntutan Erin Taulany

Gugatan balik yang diajukan oleh Erin Taulany mencakup berbagai aset yang sangat rinci dan bernilai puluhan miliar rupiah, yang dikumpulkan selama 18 tahun pernikahan mereka. Berdasarkan rincian yang dibacakan oleh Fahmi Bachmid dari berkas gugatan, harta yang dituntut Erin meliputi:

Tanah dan Bangunan

Setidaknya ada sembilan unit aset berupa tanah dan bangunan yang diminta untuk dibagi.

Barang Bergerak

Lebih dari 11 hingga 13 kendaraan bergerak, yang diduga termasuk koleksi mobil dan motor mewah milik Andre, juga menjadi bagian dari tuntutan.

Aset Finansial dan Investasi

Tuntutan tidak berhenti pada aset fisik. Erin juga menuntut pembagian atas aset finansial dan investasi, termasuk saham di dua perusahaan berbeda, dana di empat rekening bank, hingga nilai manfaat dari empat polis asuransi.

Fahmi Bachmid menegaskan bahwa permasalahan ini sangat serius dan membuat Andre digugat untuk membagi harta yang sangat banyak tersebut.

 

