Harga Cincin Berlian Georgina Rodriguez Pemberian Cristiano Ronaldo Tembus Rp81 Miliar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 12 Agustus 2025 |17:23 WIB
Harga Cincin Berlian Georgina Rodriguez Pemberian Cristiano Ronaldo Tembus Rp80 Miliar (Foto: Instagram)
JAKARTA – Harga cincin berlian Georgina Rodriguez yang dibelikan Cristiano Ronaldo. Kabar bahagia datang dari pesepak bola dunia, Cristiano Ronaldo, yang resmi melamar sang kekasih, Georgina Rodriguez.

Tak tanggung-tanggung, Georgina dilamar dengan cincin berlian raksasa yang begitu berkilau dan mewah. Potret cincin itu dibagikan Georgina di akun Instagram-nya, @georginagio. Nampak batu berlian di cincin tersebut begitu besar saat tersemat di jari manisnya.

Melansir Page Six, Ajay Anand, CEO Rare Carat, memperkirakan batu berlian di cincin Georgina ini memiliki kejernihan sempurna. Berlian raksasa itu berpotensi memiliki berat lebih dari 30 karat.

Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez

Sementara itu, Laura Taylor, spesialis cincin pertunangan di Lorel Diamonds, menjelaskan pilihan batu berlian tersebut memiliki model oval sehingga terlihat lebih mewah dan elegan.

“Potongan oval dikenal karena segi-seginya yang cemerlang, yang memaksimalkan kilau dan memberikan batu tersebut tampilan yang cerah dan hidup dari setiap sudut,” ungkap Laura.

Cincin berlian Georgina ini juga memiliki batu tengah yang diapit oleh berlian-berlian di bagian samping yang besar. Berlian ini menambah kilau dan membuat batu utama cincin tersebut nampak lebih besar dan mengesankan.

Belum diketahui siapa pembuat cincin berlian yang dipilih Cristiano Ronaldo untuk melamar sang kekasih, Georgina Rodriguez. Namun, para spesialis cincin berlian ini menduga harga cincin tersebut mencapai USD 5 juta atau setara dengan Rp81 miliar.

 

Telusuri berita women lainnya
