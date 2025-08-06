Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerita Pengantin Bibir Jeding yang Viral, Ternyata Ini Penyebabnya

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |16:56 WIB
Cerita Pengantin Bibir Jeding yang Viral, Ternyata Ini Penyebabnya
Cerita Pengantin Bibir Jeding yang Viral, Ternyata Ini Penyebabnya (Foto: TikTok)
JAKARTA – Seorang pengantin mendadak viral setelah membagikan pengalaman tak biasa jelang hari pernikahannya. Bibirnya tiba-tiba membengkak dengan ukuran tidak wajar hanya beberapa jam sebelum akad. Video yang diunggah di TikTok tersebut langsung menyita perhatian publik. Hingga saat ini, unggahan itu telah mendapat lebih dari 2,4 juta tanda suka dan 73,5 ribu komentar.

Sosok di balik kisah viral ini adalah Yeni Kurniasih, seorang guru swasta dan wirausaha asal Bekasi. Dalam wawancaranya bersama Okezone, Yeni menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya.

“Awalnya tuh jam delapan malam, aku lagi dihenna tanganku sama tukang henna. Terus aku minum minuman dingin. Nggak lama bibirku mulai gatal, lalu membengkak dan terasa perih,” ujar Yeni.

jontor

Insiden ini terjadi tepat sehari sebelum hari pernikahan. Meski panik, Yeni tetap menjalani prosesi ijab qabul. “Akhirnya aku akali dengan ombre bibir. Tapi ya tetap aja rasanya nggak enak banget di hati,” lanjutnya.

Setelah memeriksakan diri ke tenaga medis, ia diberi tahu bahwa bengkak tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor imun atau gigitan serangga. Sebagai langkah awal, Yeni langsung meminum obat alergi dan mengoleskan minyak tawon sebagai pertolongan pertama.

Meski sempat malu, terutama kepada keluarga suami, Yeni mengaku tidak menyangka bahwa kejadian itu justru membuka banyak pintu rezeki. “Pas viral tuh aku kaget, malunya tuh sama keluarga suami, Kak,” ucapnya sambil tertawa.

 

Halaman:
1 2
      
