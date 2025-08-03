Indonesia Jadi Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Ini Faktanya!

Indonesia Jadi Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Ini Faktanya! (Foto: Freepik)

JAKARTA – Indonesia menjadi negara paling malas jalan kaki di dunia, ini faktanya. Penelitian yang dilakukan oleh Stanford University mengungkap fakta mengejutkan: Indonesia dinobatkan sebagai negara paling malas berjalan kaki di dunia.

Temuan ini didasarkan pada studi terhadap lebih dari 700 ribu orang di 46 negara yang dianalisis melalui pelacakan jumlah langkah harian menggunakan smartphone. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature.

Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan besar dalam aktivitas fisik antarnegara. Semakin rendah jumlah langkah rata-rata harian, semakin tidak aktif masyarakat di negara tersebut.

Berikut adalah 10 negara dengan tingkat aktivitas jalan kaki terendah di dunia, dilansir dari Business Standard:

10 Negara Paling Malas Jalan Kaki

1. Indonesia – Rata-rata 3.513 langkah per hari

2. Arab Saudi – 3.807 langkah per hari

3. Malaysia – 3.963 langkah per hari

4. Filipina – 4.008 langkah per hari

5. Afrika Selatan – 4.105 langkah per hari

6. Mesir – 4.315 langkah per hari

7. Brasil – 4.289 langkah per hari

8. India – 4.297 langkah per hari

9. Meksiko – 4.692 langkah per hari

10. Amerika Serikat – 4.774 langkah per hari