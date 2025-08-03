Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Indonesia Jadi Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Ini Faktanya!

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |17:18 WIB
Indonesia Jadi Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Ini Faktanya!
Indonesia Jadi Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Ini Faktanya! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia menjadi negara paling malas jalan kaki di dunia, ini faktanya. Penelitian yang dilakukan oleh Stanford University mengungkap fakta mengejutkan: Indonesia dinobatkan sebagai negara paling malas berjalan kaki di dunia. 

Temuan ini didasarkan pada studi terhadap lebih dari 700 ribu orang di 46 negara yang dianalisis melalui pelacakan jumlah langkah harian menggunakan smartphone. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature.

Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan besar dalam aktivitas fisik antarnegara. Semakin rendah jumlah langkah rata-rata harian, semakin tidak aktif masyarakat di negara tersebut.

Berjalan kaki bisa membakar kalori. (Foto: Freepik)

Berikut adalah 10 negara dengan tingkat aktivitas jalan kaki terendah di dunia, dilansir dari Business Standard:

10 Negara Paling Malas Jalan Kaki

1.    Indonesia – Rata-rata 3.513 langkah per hari

2.    Arab Saudi – 3.807 langkah per hari

3.    Malaysia – 3.963 langkah per hari

4.    Filipina – 4.008 langkah per hari

5.    Afrika Selatan – 4.105 langkah per hari

6.    Mesir – 4.315 langkah per hari

7.    Brasil – 4.289 langkah per hari

8.    India – 4.297 langkah per hari

9.    Meksiko – 4.692 langkah per hari

10.    Amerika Serikat – 4.774 langkah per hari

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement