Sound Horeg Viral! Thomas Alva Edisound Ternyata Pionirnya

JAKARTA – Sound horeg viral, Thomas Alva Edisound ternyata pionirnya. Di balik gemuruh dentuman bass yang menggema dari pelosok desa hingga kota, ada satu nama yang diam-diam menjadi legenda, yaitu Thomas Alva Edisound. Nama unik ini muncul bukan tanpa alasan. Ia dikenal luas sebagai pelopor sound horeg.

Pria dengan kreativitas melampaui batas ini disebut-sebut sebagai orang pertama yang berani merombak musik hajatan dengan menyisipkan beat modern serta efek suara tak biasa ke dalam set audio-nya.

Thomas Alva Edisound memperkenalkan gaya audio yang tidak hanya keras, tetapi juga menghibur, mengejutkan, bahkan kerap membuat penonton tertawa karena keabsurdan efek suaranya. Ia seolah menciptakan suasana baru dalam dunia musik dan hiburan lokal.

Tak jarang, dalam beberapa video yang beredar, ia terlihat kelelahan. Momen-momen seperti ini justru menjadi hiburan tersendiri bagi warganet. Banyak yang membanjiri kolom komentar dengan candaan, menyebut Thomas Alva Edisound tidak tidur selama satu minggu demi mencari settingan sound horeg terbaik.

Dalam beberapa unggahan lainnya, Thomas juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah pencetus sound horeg. Ia menyampaikan dengan rendah hati bahwa dirinya hanyalah seorang kru biasa yang kebetulan terlibat dan terus aktif di dunia sound system sejak beberapa tahun terakhir.