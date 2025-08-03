Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sound Horeg Viral! Thomas Alva Edisound Ternyata Pionirnya

Aira Cecilia , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |14:20 WIB
Sound Horeg Viral! Thomas Alva Edisound Ternyata Pionirnya
Sound Horeg Viral! Thomas Alva Edisound Ternyata Pionirnya (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Sound horeg viral, Thomas Alva Edisound ternyata pionirnya. Di balik gemuruh dentuman bass yang menggema dari pelosok desa hingga kota, ada satu nama yang diam-diam menjadi legenda, yaitu Thomas Alva Edisound. Nama unik ini muncul bukan tanpa alasan. Ia dikenal luas sebagai pelopor sound horeg.

Pria dengan kreativitas melampaui batas ini disebut-sebut sebagai orang pertama yang berani merombak musik hajatan dengan menyisipkan beat modern serta efek suara tak biasa ke dalam set audio-nya.

Mengenal Asal Usul Sound Horeg, Fenomena yang Dianggap ‘Berisik’ dan Meresahkan

Thomas Alva Edisound memperkenalkan gaya audio yang tidak hanya keras, tetapi juga menghibur, mengejutkan, bahkan kerap membuat penonton tertawa karena keabsurdan efek suaranya. Ia seolah menciptakan suasana baru dalam dunia musik dan hiburan lokal.

Tak jarang, dalam beberapa video yang beredar, ia terlihat kelelahan. Momen-momen seperti ini justru menjadi hiburan tersendiri bagi warganet. Banyak yang membanjiri kolom komentar dengan candaan, menyebut Thomas Alva Edisound tidak tidur selama satu minggu demi mencari settingan sound horeg terbaik.

Dalam beberapa unggahan lainnya, Thomas juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah pencetus sound horeg. Ia menyampaikan dengan rendah hati bahwa dirinya hanyalah seorang kru biasa yang kebetulan terlibat dan terus aktif di dunia sound system sejak beberapa tahun terakhir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penemu Sound Horeg Horeg viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement