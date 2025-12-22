Viral Hari Ibu, Tangis Shanum di Jeruji Penjara yang Diperbolehkan Main dan Peluk Ibunya

(Foto: Layar tangkap TikTok Luthfie.Daily)

JAKARTA - Kisah menyentuh hati terungkap di balik jeruji Polrestabes Surabaya. Seorang tahanan perempuan menangis haru saat diberikan kesempatan memeluk anak balitanya di Hari Ibu.

Tak disebutkan apa kasusnya, namun video ini menjadi viral karena sang “mama tahanan” tak kuasa menahan air mata saat memeluk Shanum, anaknya.

Kesempatan langka itu bermula ketika Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan, S.I.K., M.H., M.Si., melihat seorang anak kecil menjenguk seorang tahanan. Sesuai prosedur, penjengukan dilakukan melalui media telepon yang telah disediakan.

Namun Shanum mengatakan ingin bertemu ibunya. Melihat hal tersebut, Kapolrestabes Surabaya Luthfie memberikan izin agar Shanum bisa benar-benar memeluk sang ibu. Shanum pun langsung digendong dan diantar ke ruangan khusus di dalam penjara yang dijaga ketat.

Shanum langsung memeluk sang ibu, yang tak kuasa menahan tangis. “Kok mama nangis?” tanya Shanum dengan polos, seperti dikutip dari akun TikTok Lutfie.Daily, Senin (22/12/2025).

“Enggak, mata mama sakit,” ujarnya mengelak. Namun Shanum tak mempercayai jawaban sang ibu, “Itu nangis.”

“Enggak, mama kuat kok,” ucapnya sambil berupaya tegar.

Tak lama kemudian, giliran Shanum yang menangis di pangkuan sang ibu.