Viral! Klarifikasi Ibu Penjual Kacang: Cuma Diborong Enggak Dibantu Raffi Ahmad

VIRAL Ibu pedagang kacang yang jualannya dibeli Raffi Ahmad memberikan klarifikasi. Dia mengaku tidak dibantu oleh Raffi Ahmad hanya jualannya saja yang dibeli.

Dalam unggahan tiktok @toko_ko.sensen, dikutip Kamis (17/7/2025), Raffi Ahmad dan tim bertemu dengan seorang Ibu penjual kacang di daerah Kelapa Gading. Kemudian Raffi berniat menolong Ibu tersebut dengan memborong seluruh kacang yang dijual.

Aksinya ini pun viral di berbagai media sosial. Namun, setelah viral Ibu penjual kacang membuat klarifikasi terkait vidionya yang ditolong oleh Raffi Ahmad.

Dalam unggahan tiktok @sursanah.anah. Ibu penjual kacang itu membuat klarifikasi bahwa ia merasa tidak dibantu oleh Raffi Ahmad.

"Nah sekarang semua orang sudah tau saya dibantu Raffi Ahmad, padahal saya ga dibantu Raffi Ahmad. Saya sudah viral sama Raffi Ahmad di tiktok, di youtube, di mana-mana. Saya tidak ada dibantu sama Raffi Ahmad sepersen pun," ujarnya

"Sekarang saya mau viralkan, saya ga dibantu Raffi Ahmad, saya mau minta bantu sama Raffi Ahmad. Jadi, tolong diviralkan Raffi Ahmadnya," tambahnya.