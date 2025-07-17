Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Klarifikasi Ibu Penjual Kacang: Cuma Diborong Enggak Dibantu Raffi Ahmad

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |09:58 WIB
Viral! Klarifikasi Ibu Penjual Kacang: Cuma Diborong Enggak Dibantu Raffi Ahmad
Viral! Klarifikasi Ibu Penjual Kacang: Cuma Diborong Enggak Dibantu Raffi Ahmad (Foto: TikTok)
A
A
A

VIRAL Ibu pedagang kacang yang jualannya dibeli Raffi Ahmad memberikan klarifikasi. Dia mengaku tidak dibantu oleh Raffi Ahmad hanya jualannya saja yang dibeli.

Dalam unggahan tiktok @toko_ko.sensen, dikutip Kamis (17/7/2025), Raffi Ahmad dan tim bertemu dengan seorang Ibu penjual kacang di daerah Kelapa Gading. Kemudian Raffi berniat menolong Ibu tersebut dengan memborong seluruh kacang yang dijual.

Aksinya ini pun viral di berbagai media sosial. Namun, setelah viral Ibu penjual kacang membuat klarifikasi terkait vidionya yang ditolong oleh Raffi Ahmad.

viral

Dalam unggahan tiktok @sursanah.anah. Ibu penjual kacang itu membuat klarifikasi bahwa ia merasa tidak dibantu oleh Raffi Ahmad.

"Nah sekarang semua orang sudah tau saya dibantu Raffi Ahmad, padahal saya ga dibantu Raffi Ahmad. Saya sudah viral sama Raffi Ahmad di tiktok, di youtube, di mana-mana. Saya tidak ada dibantu sama Raffi Ahmad sepersen pun," ujarnya

"Sekarang saya mau viralkan, saya ga dibantu Raffi Ahmad, saya mau minta bantu sama Raffi Ahmad. Jadi, tolong diviralkan Raffi Ahmadnya," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement