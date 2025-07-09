Cerita Netizen Mencoba Udang Mentah ala Mertua Jennifer Coppen, Berujung Digoreng di Rumah

VIRAL sebuah video dari warganet usai ia menceritakan pengalamannya makan di restoran milik Yaya, ibu mertua Jennifer Coppen. Bukannya menikmati hidangan yang ia pesan, justru malah memintanya untuk dibungkus agar bisa dimasak lagi di rumah.

Video yang diunggah oleh Darren melalui Instagram pribadinya, @darrenyacobb, ia mengaku sengaja memesan hidangan raw shrimp karena melihat menu tersebut ramai dibicarakan, sehingga membuatnya menjadi penasaran.

Raw shrimp merupakan hidangan udang mentah yang disajikan tanpa dimasak, hanya dengan sambal sebagai pelengkap. Meski termasuk sajian khas Thailand, tidak semua orang cocok dengan rasa dan tampilan makanan mentah seperti ini.

Termasuk Darren yang bahkan belum sempat mencicipi hidangan tersebut dan hanya melihat tampilannya saja sudah membuatnya kehilangan selera. Dikarenakan ia takut mual setelah memakannya, akhirnya Darren memutuskan untuk membawa pulang raw shrimp agar bisa dimasak kembali di rumah.

Dalam unggahannya, Darren juga menegaskan bahwa bukan karena ia tidak menyukai makanan di restoran milik Yaya, melainkan karena rasa dan penyajiannya tidak cocok dengan lidahnya.

“Mohon maaf ya Yaya lidah kampung ini sok-sokan pesan tapi tetep takut juga, daripada mubazir jadi mending digoreng ajalah biar bisa kemakan. By the way, sambal cocolannya enak seger @yayanyakamari @jennifercoppenreal20 (disclaimer ya guys aku tau ya raw shrimp itu mentah aku sadar pesen ini dan niat mau nyoba tapi tetap aja ternyata takut buat makan,” tulisnya, dikutip Kamis (10/7/2025).

Yaowaret Prawat atau sering disapa Yaya memang memiliki restoran di Sanur, Bali yang bernama DD's Kin Tiew. Restoran ini menyajikan berbagai hidangan khas Thailand, baik yang halal maupun non-halal. Yaya merupakan mertua dari Jennifer Coppen dan neneknya Kamari Sky Wassink.