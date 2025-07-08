Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nama Siswi SD Ini Panjang dan Unik Jadi Viral, Netizen: Ijab Kabul Gimana?

Clarisa Adiana , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |18:19 WIB
Nama Siswi SD Ini Panjang dan Unik Jadi Viral, Netizen: Ijab Kabul Gimana?
Nama Siswi SD Ini Panjang dan Unik Jadi Viral, Netizen: Ijab Kabul Gimana? (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Media sosial dihebohkan dengan unggahan viral dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall yang menampilkan seorang guru menunjukkan nama murid SD dengan nama yang tidak biasa. Dalam unggaha yang dikutip pada Selasa (8/7/2025), terlihat nama sang siswi yang cukup panjang dan unik yakni “Akulah Cinta Dilangit Prudence Lovely Princess Of Awanamp”.

Nama tersebut sontak menarik perhatian warganet dan menuai beragam tanggapan di kolom komentar. Banyak yang mengaku terkejut sekaligus prihatin dengan nama yang dianggap terlalu panjang dan tidak lazim.

Nama Siswi SD Ini Panjang dan Unik Jadi Viral, Netizen: Ijab Kabul Gimana?
Nama Siswi SD Ini Panjang dan Unik Jadi Viral, Netizen: Ijab Kabul Gimana?

“Serius ortunya kasih nama begini?” tulis akun @muf***

“Kalau ijab kabul gimana?” celetuk akun @sna***

“Mungkin ini yang dimaksud Jepang gak boleh ngasih nama anak nyeleneh karena rawan pembulian. Sayangnya di sini banyak orangtua gak peka,” komentar akun @ilf***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Netizen Nama Unik viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement