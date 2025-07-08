Nama Siswi SD Ini Panjang dan Unik Jadi Viral, Netizen: Ijab Kabul Gimana?

JAKARTA – Media sosial dihebohkan dengan unggahan viral dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall yang menampilkan seorang guru menunjukkan nama murid SD dengan nama yang tidak biasa. Dalam unggaha yang dikutip pada Selasa (8/7/2025), terlihat nama sang siswi yang cukup panjang dan unik yakni “Akulah Cinta Dilangit Prudence Lovely Princess Of Awanamp”.

Nama tersebut sontak menarik perhatian warganet dan menuai beragam tanggapan di kolom komentar. Banyak yang mengaku terkejut sekaligus prihatin dengan nama yang dianggap terlalu panjang dan tidak lazim.

“Serius ortunya kasih nama begini?” tulis akun @muf***

“Kalau ijab kabul gimana?” celetuk akun @sna***

“Mungkin ini yang dimaksud Jepang gak boleh ngasih nama anak nyeleneh karena rawan pembulian. Sayangnya di sini banyak orangtua gak peka,” komentar akun @ilf***