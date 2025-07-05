Punya Hobi masak, Ini Menu Andalan Miss Irak Balsam

JAKARTA - Di balik pesonanya sebagai ratu kecantikan dan presenter televisi, Miss Irak Balsam Hussein punya hobi memasak. Dalam wawancara bersama Okezone, Balsam dengan santai mengungkapkan bahwa dia gemar memasak di waktu luangnya.

Semua disajikan dari dapur pribadinya. Mulai dari masakan tradisional Irak sampai dengan hidangan Italia.

“Saya memasak, kadang-kadang. Tidak setiap hari, tapi saya suka memasak makanan Irak,” ujarnya.

Ketika ditanya soal masakan khas Irak, Balsam menyebutkan tiga menu tradisional yang sangat terkenal di negaranya.

1. Dolma

Hidangan khas Irak yang berisi sayuran (seperti daun anggur, zukini, terong, dan paprika) lalu diisi dengan campuran nasi dan daging cincang (domba atau sapi). Hidangan ini menggunakan rempah-rempah dengan bumbu yang khas. Hidangan ini sering disajikan dalam acara keluarga dan bisa disertai dengan roti pipih, saus tahini, acar, dan tomat.



2. Bamia

Masakan berbahan okra (bendi) yang dimasak dalam kuah tomat bersama daging. Hidangan ini memiliki cita rasa gurih-asam dan menjadi favorit banyak keluarga Irak.



3. Quzi

Olahan daging kambing dengan nasi berbumbu khas. Balsam menggambarkannya mirip dengan makanan dari Turki, terutama dari segi penyajian dan bahan utamanya.

Meski demikian, saat mencicipi kuliner khas Indonesia di Jakarta, Miss Balsam langsung jatuh hati pada martabak manis keju.