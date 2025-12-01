Viral Korban Banjir Sibolga Minta Maaf Jarah Minimarket, Dibela Netizen: Gue yang Bayar

JAKARTA - Seorang korban banjir Sibolga membuat video permintaan maaf seusai menjarah minimarket dengan mengambil tiga bungkus mi instan dan air mineral. Pria tersebut mengaku terpaksa melakukan hal itu untuk memberi makan anak-anaknya karena sulit mendapatkan makanan di tengah situasi bencana.

Video permintaan maaf itu pun tersebar di media sosial dan menuai beragam reaksi dari warganet. Ada yang menyalahkan pria itu karena dinilai telah merugikan minimarket yang dijarah.

Ada juga yang membela pria tersebut karena situasi yang darurat, apalagi ia tidak mengambil “kesempatan”, melainkan hanya mengambil bahan makanan yang dibutuhkan, yaitu tiga bungkus mi dan satu botol air mineral.

Bahkan, pria tersebut juga berjanji akan membayar barang yang diambilnya jika situasi bencana sudah membaik.

“Saya minta maaf karena saya juga salah satu yang menjarah Alfamart tersebut. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat itu, cuma karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali, akhirnya saya ikut mengambil juga,” ujar pria itu dalam video permintaan maafnya.