Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Korban Banjir Sibolga Minta Maaf Jarah Minimarket, Dibela Netizen: Gue yang Bayar

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |15:30 WIB
Viral Korban Banjir Sibolga Minta Maaf Jarah Minimarket, Dibela Netizen: Gue yang Bayar
Viral Korban Banjir Sibolga Minta Maaf Jarah Minimarket, Dibela Netizen: Gue yang Bayar. (Foto: Layar tangkap iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA - Seorang korban banjir Sibolga membuat video permintaan maaf seusai menjarah minimarket dengan mengambil tiga bungkus mi instan dan air mineral. Pria tersebut mengaku terpaksa melakukan hal itu untuk memberi makan anak-anaknya karena sulit mendapatkan makanan di tengah situasi bencana.

Video permintaan maaf itu pun tersebar di media sosial dan menuai beragam reaksi dari warganet. Ada yang menyalahkan pria itu karena dinilai telah merugikan minimarket yang dijarah.

Ada juga yang membela pria tersebut karena situasi yang darurat, apalagi ia tidak mengambil “kesempatan”, melainkan hanya mengambil bahan makanan yang dibutuhkan, yaitu tiga bungkus mi dan satu botol air mineral.

Bahkan, pria tersebut juga berjanji akan membayar barang yang diambilnya jika situasi bencana sudah membaik.

“Saya minta maaf karena saya juga salah satu yang menjarah Alfamart tersebut. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat itu, cuma karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali, akhirnya saya ikut mengambil juga,” ujar pria itu dalam video permintaan maafnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187074//menko_bidang_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_agus_harimurti_yudhoyono-YNuK_large.jpg
Lepas Kapal Bantuan Bencana Sumatera, Menko AHY Pastikan Logistik Tembus Wilayah Terisolir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187067//prabowo_susuri_jembatan_pante_dona_aceh-M1aZ_large.jpg
Momen Prabowo Susuri Jembatan Pante Dona Aceh yang Putus Akibat Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187057//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-EaND_large.jpg
Kerahkan 497 Pasukan ke Bencana Sumatera, Wakapolri: Harus Memahami Tugas dan Tanggung Jawab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187050//mendagri_tito_karnavian-Thus_large.jpg
Bupati Aceh Tengah Akui Tak Mampu Tangani Bencana, Begini Respons Mendagri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187020//viral_jembatan-OmsN_large.jpg
Viral Warga Bireun Aceh Buat Jembatan Darurat Pakai Ember Rp120 Ribu per Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187018//banjir_di_sri_lanka-iYjr_large.jpg
Korban Banjir dan Longsor Tembus 330 Orang, Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement