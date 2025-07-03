Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pejuang Garis Dua! Ibu Ini Curhat Baru Punya Anak di Usia 38 Tahun, Netizen: Bangga Lihatnya

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |08:18 WIB
Pejuang Garis Dua! Ibu Ini Curhat Baru Punya Anak di Usia 38 Tahun, Netizen: Bangga Lihatnya
Pejuang Garis Dua! Ibu Ini Curhat Baru Punya Anak di Usia 38 Tahun, Netizen: Bangga Lihatnya, (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial, seorang ibu pejuang garis dua membagikan curahan hatinya tentang pengalaman memiliki anak di usia yang sudah tidak lagi muda. Meskipun fisiknya tidak lagi sekuat pada saat berusia 20-an, namun ia mengaku telah mempersiapkan segalanya untuk masa depan sang anak.

Dalam curhatannya, Yenzi menceritakan pengalamannya selama memiliki anak di usia yang tergolong tidak muda lagi. Dirinya berusia 38 tahun, sang suami 42 tahun, sedangkan anak mereka masih berusia 33 bulan atau hampir 3 tahun.

Dirinya mengaku bahwa di lingkungan sekolah anaknya, ia dan suami sering merasa menjadi orangtua yang paling berumur dibandingkan orangtua lainnya. Tak hanya itu, di lingkungan sekitar mereka pun mayoritas anak-anaknya sudah beranjak dewasa, sementara mereka masih menyuapi anak mereka yang masih kecil.

“Di acara sekolah anak, orangtua murid paling tua umurnya. Teman-teman kita anak sudah gede, kami masih harus suapin makan,” tulisnya.

Dalam kesehariannya, ia juga mengungkapkan bahwa fisiknya kini lebih mudah lelah saat mengurus sang buah hati. Terlebih lagi ketika harus ikut aktif mengikuti gerak si kecil yang sedang berada di fase aktif-aktifnya. Bahkan sang suami pun mengaku sudah tidak sanggup menggendong anak terlalu lama karena sering mengalami sakit pinggang.

Meskipun menghadapi tantangan fisik, pasangan ini tidak lupa untuk selalu meluangkan waktu quality time bersama putranya sebagai bentuk rasa syukur atas kehadirannya. Di akhir curhatnya, sang ibu juga mengungkapkan bahwa mereka telah benar-benar mempersiapkan masa depan sang anak dengan matang.

“Di umur begini kami sering quality time bareng karena selalu bersyukur ada Zayden. Di umur segini kami sudah persiapan semuanya buat masa depan kamu,” imbuhanya.

Unggahannya menjadi viral dan bahkan diunggah ulang oleh sejumlah akun gosip, salah satunya akun @rumpi_gosip. Kisah ini pun langsung mendapat banyak dukungan dari warganet yang merasa terinspirasi dan ikut merasakan perjuangan mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement