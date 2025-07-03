Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Moms, Ini 7 Tips untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Anak

Gilang Rian Syahputra , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |07:36 WIB
Moms, Ini 7 Tips untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Anak
Moms, Ini 7 Tips untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Anak, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Keterampilan membacahttps://www.okezone.com/tag/membaca anak-anak tercatat masih sangat rendah. Dilaporkan bahwa 40% keterampilan membaca siswa kelas empat masih di bawah rata-rata. Statistik ini memperjelas bahwa siswa membutuhkan lebih banyak dukungan dalam mengembangkan keterampilan literasi mereka, namun moms nggak usah khawatir harus mulai dari mana.


Mengapa Anak-anak Membutuhkan Lebih Banyak Bantuan untuk Belajar Membaca

Baru-baru ini NWEA, sebuah organisasi yang melakukan penelitian tentang pendidikan untuk taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, merilis tips bermanfaat bagi orang tua dan para pengasuh untuk membantu meningkatkan keterampilan membaca anak-anak.

Selama libur sekolah, tips ini sangat berguna untuk membantu anak-anak menghindari kemunduran yang mereka takuti, sebuah fenomena yang terjadi ketika anak-anak kehilangan semua keterampilan yang mereka pelajari di sekolah selama musim libur, kemudian tertinggal saat tahun ajaran baru dimulai.

NWEA juga menyatakan kekhawatiran bahwa siswa masih merasakan gangguan pendidikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Jika Anda orangtua menduga anak Anda mungkin tertinggal dalam membaca, atau hanya ingin menciptakan suasana di mana membaca menjadi hobi yang disukai dan dianjurkan di rumah, tips ini akan mengarahkan anak Anda ke jalur yang benar.

Tips ini direkomendasikan para ahli dari NWEA untuk dicoba bersama anak-anak Anda guna membantu meningkatkan keterampilan membaca mereka.


Berikan hadiah 

Hadiah-hadiah ini dapat diberikan setelah anak-anak menyelesaikan sejumlah tugas yang berhubungan dengan membaca, seperti membacakan buku untuk orangtua atau saudara kandung, menyelesaikan seluruh buku, atau membaca di taman.

Jeannie Votykpa, seorang ilmuwan sains NWEA, mengatakan bahwa intinya adalah "menciptakan kegembiraan dan kesenangan di sekitar proses membaca." Namun, ia menambahkan bahwa "hadiah" tersebut tidak boleh berupa mainan, tatapi jika memungkinkan, buatlah yang berhubungan dengan membaca, seperti penanda buku baru atau berikan waktu luang di perpustakaan.

 

Halaman:
1 2 3
      
