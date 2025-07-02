3 Potret Cantik Febby Rastanty Rayakan Hari Bhayangkara Bareng Suami

TIGA potret cantik Febby Rastanty mencuri perhatian publik usai membagikan momen spesialnya menghadiri Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Tak sendiri, mantan personel girlband Blink ini hadir mendampingi sang suami yang merupakan anggota kepolisian, Ajun Komisaris Polisi Drajad Indra M.T.

Lewat unggahan Instagram Stories-nya pada Selasa (2/7/2025), Febby memamerkan beberapa potret yang memancarkan sisi anggun sekaligus romantisnya.

Berikut adalah tiga potret istimewa Febby Rastanty dalam perayaan Hari Bhayangkara yang sukses bikin netizen meleleh, dilansir dari akun Instagramnya, @febbyrastanty, Rabu (2/7/2025).

1. Tampil Anggun dengan Kebaya Burgundy Berpayet Emas

Dalam deretan selfie yang dibagikan, Febby tampil memukau dalam balutan kebaya beludru warna burgundy dengan detail bordir emas yang elegan. Rambut panjangnya ditata simple dengan gelombang halus, dipadukan dengan riasan flawless yang menonjolkan kecantikan naturalnya.

Febby terlihat duduk di area tamu undangan, tersenyum manis di bawah tenda upacara, sambil mengabadikan momen penuh kebanggaan ini. Outfit-nya makin standout berkat perpaduan celana panjang hitam dan heels senada dengan kebaya.

Gaya semi-formal ini memberikan kesan chic tanpa mengurangi unsur tradisional yang dibawanya.