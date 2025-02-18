Resep Chicken Nugget Cocok untuk Bekal Anak, Lezat dan Bergizi

Bunda, menyiapkan bekal anak perlu diperhatikan agar lauk pauk yang diberikan disukai anak. Bukan hanya lezat, bekal anak juga perlu bernutrisi dan bergizi.

Makanan populer dan disukai anak-anak salah satunya adalah chicken nugget atau nugget ayam. Selain nikmat, nugget juga simple dan bisa ditemukan di banyak toko.

Namun, ada baiknya Anda membuat chicken nugget sendiri di rumah untuk bekal si kecil. Selain bisa lebih hemat, membuat nugget di rumah juga bisa lebih sehat dan higienis.

Seperti apa resep chicken nugget yang simple dan bisa Anda buat di rumah? Yuk simak resepnya dari akun Instagram, @devinahermawan, Selasa (18/2/2025).

Bahan minyak bawang:

3 sdm minyak

4 siung bawang merah, iris

Bahan adonan nugget:

300 gr paha ayam filet, potong

150 gr dada ayam filet, potong

2 lembar / 40 gr roti tawar kupas

50 ml susu

1 sdt garam

1 sdm gula pasir

2½ sdt kaldu ayam bubuk

¼ sdt merica

¼ sdt pala bubuk

8 cm batang seledri, iris

2 siung bawang putih, cincang

1 butir telur

1 sdm tepung sagu

1 sdt baking powder

Bahan pelapis kering:

40 gr tepung terigu

40 gr bubble crumb

50 gr tepung roti putih

Bahan pelapis basah:

5 sdm tepung terigu protein sedang

¼ sdt garam

⅛ sdt merica

1 butir telur

60 ml air

Pelengkap: saus sambal

Cara membuat:

Untuk minyak bawang, panaskan minyak kemudian tumis bawang merah dengan api sedang hingga kecokelatan. Sisihkan dan biarkan hingga tidak terlalu panas

Suwir-suwir roti tawar dan rendam dengan susu

Siapkan food processor, masukkan paha ayam filet, dada ayam filet, garam, gula pasir, kaldu ayam bubuk, merica, pala bubuk, batang seledri, bawang putih dan minyak bawang.Haluskan hingga lengket.

﻿﻿﻿Masukkan roti yang sudah direndam susu, telur, tepung sagu dan baking powder, aduk kembali hingga rata.

﻿﻿﻿Masukkan sebagian adonan nugget ke dalam plastik segitiga, semprotkan adonan di atas panci kukusan yang sudah dioles minyak dan diberi alas baking paper.

﻿﻿﻿Kukus selama 15 menit, angkat dan biarkan dingin.

﻿﻿﻿Untuk pelapis basah, siapkan mangkuk dan masukkan tepung terigu, garam, merica, telur dan air, aduk rata

﻿﻿﻿Ambil adonan nugget mentah, baluri dengan tepung terigu sambil dibentuk kemudian celupkan ke adonan pelapis basah. Terakhir balurkan dengan bubble crumb

﻿﻿﻿Untuk nugget yang sudah dikukus, celupkan nugget ke adonan pelapis basah kemudian balurkan dengan tepung roti. Lakukan kembali ke semua nugget yang sudah dikukus

﻿﻿﻿﻿Goreng nugget dengan minyak panas menggunakan api sedang hingga kuning kecokelatan, tiriskan

﻿﻿﻿﻿Chicken nugget siap disajikan.

(Qur'anul Hidayat)