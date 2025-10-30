Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Chef Profesional di Kawasan Asia Adu Skill, Pamerkan Keahlian Kuliner Internasional

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |19:40 WIB
Chef Profesional di Kawasan Asia Adu Skill, Pamerkan Keahlian Kuliner Internasional
Chef Profesional di Kawasan Asia Adu Skill, Pamerkan Keahlian Kuliner Internasional (Foto; Okezone)
JAKARTA — Para chef di Kawasan Asia unjuk gigi pada Global Food Trade Expo 2025. Chef Demo mempertemukan para profesional kuliner dari berbagai negara Asia.

Tujuan utama kegiatan ini adalah memamerkan keahlian kuliner sekaligus mendorong pertukaran budaya dan profesional antara para koki, pelaku industri F&B, dan komunitas kuliner internasional.

Melalui Chef Demo, peserta dapat menyaksikan langsung kolaborasi lintas budaya yang menggabungkan bahan-bahan premium Tiongkok dengan rempah-rempah khas Indonesia, menghasilkan kreasi cita rasa baru yang memikat.

Acara ini diselenggarakan oleh Liang Zhi Long (LZL) bersama Indonesian Chef Association (ICA), dengan dukungan dari Dewan Tiongkok untuk Promosi Perdagangan Internasional (CCPIT) serta sejumlah organisasi industri Indonesia.

Sebagai penyelenggara utama di tingkat lokal, ICA berperan penting dalam mengoordinasikan para chef Indonesia, mengkurasi presentasi kuliner lokal, dan mempromosikan kegiatan ini ke komunitas kuliner tanah air.

Topik Artikel :
Resep Masakan Kuliner Chef
