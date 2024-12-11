Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Selamat, Nirina Zubir Berhasil Raih Penghargaan di I Fashion Festival & The Masterpiece 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |11:48 WIB
Selamat, Nirina Zubir Berhasil Raih Penghargaan di I Fashion Festival & The Masterpiece 2024
Nirina Zubir. (Foto: Syifa Fauziah)
A
A
A

HighEnd Magazine bersama MNC Channels melalui Celebrities TV kembali menggelar "I Fashion Festival & The Masterpiece 2024" di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (10/12/2024). Ajang fashion tahunan ini menjadi wadah bagi para desainer lokal untuk menampilkan kreasi terbaik mereka, sekaligus memperkuat peran industri fashion Indonesia di tanah air.

Ajang ini tak hanya mengapresiasi desainer lokal saja, tapi juga pelaku seni. Hal itu dibuktikan oleh penghargaan yang diterima oleh Nirina Zubir untuk kategori Highend Lifestyle Awards 2024.

Nurina mengaku senang bisa mendapatkan penghargaan. Menurutnya dengan mendapat penghargaan, karya-karyanya selama ini di industri hiburan mendapat apresiasi.

"Penghargaan selalu menyenangkan dan menyentuh hati banget karena kan maksudnya berada di industri ini kita tahu segalanya cepat dan berada di industri ini dalam waktu lama tuh kayak untuk tetap dikenal dan happy," ujar Nirina kepada MNC Portal saat ditemui di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (10/12/2024).

Lewat penghargaan ini, Nirina ingin menyemangati pekerja seni dan bidang pekerjaan apaan untuk selalu semangat.

"Diusahakan untuk mencintai pekerjaan yang dikerjaan sehingga apapun outcomenya tiba-tiba dihargai tuh kayak, masih ada kejutan hidup kalau kita mengerjakan sesuatunya dengan cinta," paparnya.

Lebih lanjut Nirina mengatakan acara I Fashion Festival & The Masterpiece 2024 sangat menarik. Apalagi dirinya bisa mendapat penghargaan yang luar biasa.

"Aku ada di sini karena sayang cinta dan mendapat penghargaan dari Highend Magazine ini, terima kasih dan membuat jadi tambah semangat lagi, oh ternyata yang aku kerjakan ini masih dihargai membuat aku semangat lagi untuk berkarya," tandasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
