Kemenpar Gelar ADWI 2024, 50 Desa Wisata Terbaik 2024 Masuk Daftar Kurasi

KEMENTERIAN Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia kembali menghadirkan program tahunan bergengsi, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Acara ini dibuat untuk mengangkat potensi desa wisata di Indonesia, demi menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Nusantara.

Direktur Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata, Florida Pardosi mengatakan setelah tiga tahun dijalankan, program desa wisata ini mampu membawa kenaikan angka wisatawan yang cukup signifikan di daerah tersebut.

"Berdasarkan catatan dan evaluasi program ADWI 2022 dan 2023, secara keseluruhan kenaikan 30 persen untuk kunjungan wisatawan ke desa wisata. Bahkan ada yang lebih untuk rerata setiap desa wisata," jelas Florida, kepada media, Minggu (17/11/2024).

Tahun ini, dari total sebanyak 6.016 desa wisata berpartisipasi, tersaring hingga hanya 50 Desa Wisata Terbaik 2024. Desa-desa ini dinilai berdasarkan daya tarik wisata, kelembagaan dan SDM, resiliensi, digital, dan amenitas yang baik.

Setelah dinyatakan lolos, desa wisata yang mewakili berbagai kota/kabupaten di Indonesia diundang untuk tampil dalam Display Pekan Puncak Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 di Kawasan Car Free Day, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).

Florida menambahkan ajang ini bukan sekedar display produk, tetapi juga menjadi ruang diskusi tentang peran strategis desa wisata dalam mempromosikan destinasi, produk, dan karya kreatif di tingkat nasional khususnya juga membuka peluang besar bagi desa wisata untuk memperluas jaringan, menarik investor, dan menjalin kemitraan yang mendukung pengembangan desa wisata ke depan.

"Desa wisata yang terpilih merepresentasikan keanekaragaman Nusantara, dengan pembagian area display berdasarkan nama pulau-pulau Indonesia, seperti Pulau Jawa yang diwakili oleh 13 desa wisata, Pulau Sumatera oleh 12 desa wisata, Pulau Kalimantan oleh 7 desa wisata, dan Pulau Sulawesi oleh 8 desa wisata," katanya.

"Ada juga Kepulauan Maluku diwakili oleh 3 desa wisata, Pulau Papua oleh 3 desa wisata, Kepulauan Nusa Tenggara diwakili 3 desa wisata dan Pulau Bali diwakili oleh 1 desa wisata," tambahnya.

Keunikan display produk kreatif ini juga terlihat dari desain visual tenda peserta yang dihiasi motif batik khas daerah masing-masing, mencerminkan kekayaan budaya Indonesia.