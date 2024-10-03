Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ini Sosok di Balik Koreografer dan Konseptor Gelaran Tari Kolosal Nusantara pada Pembukaan MotoGP Mandalika 2024

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |02:04 WIB
Ini Sosok di Balik Koreografer dan Konseptor Gelaran Tari Kolosal Nusantara pada Pembukaan MotoGP Mandalika 2024
Tari Kreasi Nusantara di pembukaan MotoGP Mandalika 2024. (Foto: Ist)
A
A
A

SEBANYAK 250 penari asal Nusa Tenggara Barat (NTB), mementaskan tari Kreasi Nusantara, sesaat sebelum memulai race MotoGP seri Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024, di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, pada Minggu 29 September 2024.

Atraksi budaya tari Nusantara tersebut untuk memeriahkan dan mengiringi para pembalap menjalani race MotoGP seri Pertamina GP of Indonesia 2024. Berbagai unsur kebudayaan khas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berpadu cantik, selaras, menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia. 

Untuk tahun ini, penari yang pentas lebih banyak dari gelaran MotoGP tahun lalu, yakni sebelumnya 150 kini 250 penari. Adalah Harris Nasution, sutradara, koreografer dan juga konseptor tarian kolosal dan kreasi nusantara. Mantan murid Guruh Soekarno Putera di tahun 90-an itu, juga yang menyiapkan para penari.

Kecintaannya terhadap tarian tradisional di Indonesia sudah dia pupuk sejak usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Maka tak heran, kini dia menjadi salah satu koreografer tari kreasi nusantara di Indonesia, dan mengemban tugas untuk memperkenalkan Indonesia melalui tarian di ajang MotoGP Mandalika.

Tari Kreasi Nusantara di pembukaan MotoGP Mandalika 2024. (Foto: Ist)
Tari Kreasi Nusantara di pembukaan MotoGP Mandalika 2024. (Foto: Ist)

"Tarian ini yang menggambarkan keaneka ragaman Budaya di Indonesia, Zamrud Katulistiwa. Sehingga, para turis ataupun tamu yang hadir saat itu, bisa menyaksikan keindahan budaya Indonesia melalui tarian," ujarnya.

Sehingga, para tamu di Sirkuit Mandalika bisa menyaksikan, bila budaya di Indonesia seperti Gendang Beligh dari Nusa Tenggara Barat dan Tari Perang dari NTB, Tari Gandrung Sasak yang merupakan kombinasi antara daerah NTB dan Bali, Tari Bedhaya Jawa Tengah, Tari Dayak khas Kalimantan, Reog Ponorogo, tari khas Betawi.

Untuk memeriahkan kolosal, juga ada color guard atau permainan bendera, serta penampilan dari Novia Bachmid sebagai penyanyi Indonesia Raya dan penampilan dari Putri Indonesia NTB.

"Indonesia itu kaya akan suku, budaya, tarian, jadi kami ingin memperlihatkan dalam bentuk kolosal kepada tamu mancanegara yang hadir. Kalaupun berasal dari turis lokal, juga mampu mengingatkan kembali, kita ini bangsa yang kaya akan budaya," tuturnya.

 

