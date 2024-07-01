Resep Risoles Kornet Keju Krispi ala Chef Devina, Mudah Dibuat

RISOLES sepertinya sudah menjadi camilan favorit banyak orang. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun suka dengan risoles. Risoles sendiri isiannya beragam, mulai dari sayuran hingga mayones dan daging ham.

Memiliki kulit luar yang krispi menambah lezat cita rasa risoles. Bagi Anda yang ingin bikin risoles, MNC Portal akan membagikan tipsnya. Kali ini risoles tersebut menggunakan isian kornet keju yang gurih dan enak.

Berikut bahan dan cara membuatnya seperti dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan kulit

150 gram tepung terigu protein sedang

2 sendok makan maizena

1 sendok makan Anchor Unsalted Butter, lelehkan

300 mililiter air

100 mililiter susu

1 sendok teh garam

1 butir telur

Bahan isian kornet

½ buah bawang bombai ukuran kecil, potong kotak

200 gram kornet sapi

1 sendok makan minyak

½ sendok makan gula pasir

2 sendok makan Anchor Unsalted Butter

½ sdt kaldu ayam bubuk