RISOLES sepertinya sudah menjadi camilan favorit banyak orang. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun suka dengan risoles. Risoles sendiri isiannya beragam, mulai dari sayuran hingga mayones dan daging ham.
Memiliki kulit luar yang krispi menambah lezat cita rasa risoles. Bagi Anda yang ingin bikin risoles, MNC Portal akan membagikan tipsnya. Kali ini risoles tersebut menggunakan isian kornet keju yang gurih dan enak.
Berikut bahan dan cara membuatnya seperti dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.
Bahan kulit
150 gram tepung terigu protein sedang
2 sendok makan maizena
1 sendok makan Anchor Unsalted Butter, lelehkan
300 mililiter air
100 mililiter susu
1 sendok teh garam
1 butir telur
Bahan isian kornet
½ buah bawang bombai ukuran kecil, potong kotak
200 gram kornet sapi
1 sendok makan minyak
½ sendok makan gula pasir
2 sendok makan Anchor Unsalted Butter
½ sdt kaldu ayam bubuk