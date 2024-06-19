Potret Aurelie Moeremans dan Tyler yang Makin Lengket Usai Go Public

AURELIE Moeremans kini tengah berbunga-bunga karena memiliki pacar baru bernama Tyler Bigenho. Diketahui pacar baru Aurelie ini merupakan seorang dokter dan terapis chiropractic yang cukup populer di kalangan artis.

Lewat unggahan di akun Instagram miliknya baru-baru ini, Aurelie banyak membagikan momen kebersamaannya dengan sang kekasih, setelah akhirnya go public.

"Ke mana saja selama ini?," tulis Aurelie dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @aureliemoeremans, Selasa (18/6/2024)

Perempuan 31 tahun ini membagikan momen dirinya saat sedang berlibur di luar negeri bersama Tyler. Dalam foto tersebut terlihat Tyler merangkul mesra Aurelie . Aurelie nampak menggemaskan memasang ekspresi wajah duckface.

Pasangan ini juga terlihat kompak memakai baju berwarna putih. Wajah cantik Aurelie dipoles makeup gaya natural. Sementara itu rambut panjangnya dibiarkan tergerai, keduanya terlihat berfoto di eskalator dengan banyak orang di sekelilingnya.