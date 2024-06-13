Target Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring Jika Sukses Raih Mahkota Miss World

MONICA Kezia Sembiring akan mewakili Indonesia dalam ajang Miss World yang diadakan di Dubai pada bulan Desember mendatang, usai berhasil meraih gelar Miss Indonesia 2024.

Seiring persiapannya menuju ajang Miss World, Monica lantas mengungkapkan misinya jika ia nanti terpilih menjadi Miss World ke-72. Sejauh ini, ia berharap agar dapat melakukan hal-hal positif bagi Indonesia. Salah satunya, yakni dengan lebih peduli soal isu global seperti perubahan iklim hingga kesetaraan gender.

“Apabila diberi kesempatan, satu hal yang saya ingin bawakan adalah saya ingin menggandeng para pemimpin muda Indonesia, para wanita Indonesia dalam panggung global, untuk memajukan Indonesia secara internasional,” ujar Monica, saat diwawancara MNC Portal di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis, (13/6/2024)

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

“Karena saya yakin ada banyak hal dari Indonesia yang bisa kita bawa ke kancah internasional, dan tentunya saya juga ingin mendukung isu-isu global seperti perubahan iklim, keseteraan gender, dan lain-lain,” sambungnya.