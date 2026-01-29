Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dua Kali Dibatalkan Jadi Petugas Haji, Chiki Fawzi Move On Lanjut Promo Film

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |22:27 WIB
Dua Kali Dibatalkan Jadi Petugas Haji, Chiki Fawzi <i>Move On</i> Lanjut Promo Film
Dua Kali Dibatalkan Jadi Petugas Haji, Chiki Fawzi {Move On} Langsung Promo Film. (Foto: IG Chika Fawzi)
A
A
A

JAKARTA – Harapan Chiki Fawzi kembali pupus setelah dinyatakan tidak lagi menjadi petugas haji 2026. Chiki batal menjadi petugas haji setelah sebelumnya sempat dinyatakan lulus, kemudian batal, lalu lulus kembali, dan kini kembali dibatalkan.

“Enggak jadi lagi. Padahal sudah packing balik. Ya sudah ya. Sudah. Saya juga bingung,” ujarnya.

Sebelumnya, Chiki menyatakan dirinya sempat diminta pulang pada malam hari saat mengikuti pembekalan petugas haji. Ia menegaskan tidak pernah menyerang Kementerian Agama (Kemenag) sama sekali. Bahkan, menurutnya, beberapa pihak di Kemenag telah berusaha mempertahankan dirinya.

I really appreciate that,” imbuhnya.

Diminta Pulang

Chiki menyatakan bahwa dirinya diminta pulang dengan alasan yang, menurutnya, “tidak ada hubungannya dengan kriteria maupun pelanggaran”.

“Saya sudah ikhlas. Karena itu perintah dari yang lebih atas dari Kemenag,” ujarnya.

Ia memastikan dirinya telah bersikap patuh dan tidak melanggar apa pun selama proses seleksi hingga pembekalan.

“Yang ngefitnah-fitnah, biarkan fitnahnya memakan amal baiknya,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Chika Tanah Suci Ibadah Haji Haji
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197868//kpk_periksa_staf_asrama_haji_dan_eks_pejabat_kemenag-CzKO_large.jpg
Kasus Kuota Haji 2024, KPK Periksa Staf Asrama Haji dan Eks Pejabat Kemenag 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196754//menteri_haji_dan_umrah_mochammad_irfan_yusuf-gY8K_large.jpg
Menhaj Harap Tower Kampung Haji di Saudi Beroperasi 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194238//menteri_haji_dan_umrah_mochamad_irfan_yusuf_memberi_keterangan_pada_media_terkait_persiapan_haji_2026-IQRS_large.jpg
Rawan Penyimpangan Tender Haji 2026, Kemenhaj Libatkan KPK dan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194223//menteri_haji_dan_umrah_mochamad_irfan_yusuf-ADlx_large.jpg
Gus Irfan Pastikan Persiapan Haji 2026 Hampir Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194033//presiden_prabowo-Sgrj_large.jpg
Kampung Haji di Makkah, Kado Diplomasi Prabowo untuk Bangsa dan Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191535//menteri_haji_dan_umrah_mochammad_irfan_yusuf-k0vO_large.jpg
Bencana Sumatera, Pelunasan Biaya Haji 20 Ribu Calon Jamaah Dikhawatirkan Terdampak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement