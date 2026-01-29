Dua Kali Dibatalkan Jadi Petugas Haji, Chiki Fawzi Move On Lanjut Promo Film

Dua Kali Dibatalkan Jadi Petugas Haji, Chiki Fawzi {Move On} Langsung Promo Film. (Foto: IG Chika Fawzi)

JAKARTA – Harapan Chiki Fawzi kembali pupus setelah dinyatakan tidak lagi menjadi petugas haji 2026. Chiki batal menjadi petugas haji setelah sebelumnya sempat dinyatakan lulus, kemudian batal, lalu lulus kembali, dan kini kembali dibatalkan.

“Enggak jadi lagi. Padahal sudah packing balik. Ya sudah ya. Sudah. Saya juga bingung,” ujarnya.

Sebelumnya, Chiki menyatakan dirinya sempat diminta pulang pada malam hari saat mengikuti pembekalan petugas haji. Ia menegaskan tidak pernah menyerang Kementerian Agama (Kemenag) sama sekali. Bahkan, menurutnya, beberapa pihak di Kemenag telah berusaha mempertahankan dirinya.

“I really appreciate that,” imbuhnya.

Diminta Pulang

Chiki menyatakan bahwa dirinya diminta pulang dengan alasan yang, menurutnya, “tidak ada hubungannya dengan kriteria maupun pelanggaran”.

“Saya sudah ikhlas. Karena itu perintah dari yang lebih atas dari Kemenag,” ujarnya.

Ia memastikan dirinya telah bersikap patuh dan tidak melanggar apa pun selama proses seleksi hingga pembekalan.

“Yang ngefitnah-fitnah, biarkan fitnahnya memakan amal baiknya,” katanya.