Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Rekomendasi Jamu Pelancar Haid Alami, Nomor 4 Buahnya Memiliki Duri di Luar

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:06 WIB
5 Rekomendasi Jamu Pelancar Haid Alami, Nomor 4 Buahnya Memiliki Duri di Luar
Jamu pelancar haid. (Foto: Freepik)
A
A
A

5 REKOMENDASI jamu pelancar haid alami perlu diketahui, apalagi saat haid seringkali perempuan merasakan sakit. Manfaat meminum jamu pelancar haid adalah melancarkan siklus menstruasi, meredakan nyeri haid maupun kram, serta gejala ketika haid, dan masih banyak lagi.

Tak hanya meredakan haid atau melancarkan siklus menstruasi, jamu juga baik untuk kesehatan tubuh dan menyegarkan. Jamu memiliki khasiat nyata dan aman untuk dikonsumsi, baik untuk pengobatan mandiri oleh masyarakat maupun pada fasilitas layanan kesehatan.

Berikut ini kami telah merangkum beberapa rekomendasi jamu pelancar haid alami yang baik Anda konsumsi,

 jahe

1. Jahe

Jahe mampu membantu mengatasi haid yang terlambat karena jahe memiliki formula anti-inflamasi alami. Rempah yang satu ini bisa membantu meredakan rasa nyeri saat Anda haid serta membantu mengurangi mual.

2. Kencur

Manfaat kencur adalah bisa membantu mengatasi nyeri dan kram saat haid. Selain itu, kencur juga dapat memperlancar haid dan hilangkan darah kotor.

 BACA JUGA:

3. Buah Pepaya

Tak hanya rempah-rempah konsumsi buah-buahan juga dapat membantu haid kamu, salah satunya adalah buah pepaya yang diketahui mengandung vitamin A dan vitamin C yang dapat memberikan efek antioksidan serta zat tertentu yang dapat meningkatkan produksi hormon estrogen. Dalam buah ini terdapat asam float yang dapat menjaga kesehatan jaringan, sehingga haid akan lancar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/618/3173935//doa-lMwV_large.jpg
Doa agar Cepat Haid, Arab, Latin dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/629/3172515//kb-gLez_large.jpg
Haid Berkepanjangan Setelah Suntik KB, Apakah Tanda Tidak Cocok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/614/3171881//haid-Twas_large.jpg
10 Larangan bagi Wanita yang Sedang Haid dalam Ajaran Islam, Sholat hingga Talak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/298/3145655//jamu-vZSk_large.jpg
Resep Ramuan Penurun Kolesterol, Cocok Diminum Usai Santap Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/298/3141949//jamu-56px_large.jpg
Ramuan Jamu Alami Bisa Turunkan Kolesterol hingga Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/298/3128041//resep_ramuan_minuman_penurun_kolesterol-D65i_large.png
Resep Ramuan Minuman Penurun Kolesterol, Cocok Dikonsumsi Usai Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement