5 Rekomendasi Jamu Pelancar Haid Alami, Nomor 4 Buahnya Memiliki Duri di Luar

5 REKOMENDASI jamu pelancar haid alami perlu diketahui, apalagi saat haid seringkali perempuan merasakan sakit. Manfaat meminum jamu pelancar haid adalah melancarkan siklus menstruasi, meredakan nyeri haid maupun kram, serta gejala ketika haid, dan masih banyak lagi.

Tak hanya meredakan haid atau melancarkan siklus menstruasi, jamu juga baik untuk kesehatan tubuh dan menyegarkan. Jamu memiliki khasiat nyata dan aman untuk dikonsumsi, baik untuk pengobatan mandiri oleh masyarakat maupun pada fasilitas layanan kesehatan.

Berikut ini kami telah merangkum beberapa rekomendasi jamu pelancar haid alami yang baik Anda konsumsi,

1. Jahe

Jahe mampu membantu mengatasi haid yang terlambat karena jahe memiliki formula anti-inflamasi alami. Rempah yang satu ini bisa membantu meredakan rasa nyeri saat Anda haid serta membantu mengurangi mual.

2. Kencur

Manfaat kencur adalah bisa membantu mengatasi nyeri dan kram saat haid. Selain itu, kencur juga dapat memperlancar haid dan hilangkan darah kotor.

3. Buah Pepaya

Tak hanya rempah-rempah konsumsi buah-buahan juga dapat membantu haid kamu, salah satunya adalah buah pepaya yang diketahui mengandung vitamin A dan vitamin C yang dapat memberikan efek antioksidan serta zat tertentu yang dapat meningkatkan produksi hormon estrogen. Dalam buah ini terdapat asam float yang dapat menjaga kesehatan jaringan, sehingga haid akan lancar.