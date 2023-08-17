Cerita Lucu Bule di Toilet Bandara Soetta, Pergoki Nenek-Nenek Kencing di Lantai

SEORANG wanita, Klarawcroft membagikan pengalaman unik saat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Ketika menuju toilet, bule yang sudah 5 tahun tinggal di Indonesia itu kaget ketika melihat ada seorang nenek kencing di lantai karena tak bisa menggunakan kloset duduk.

Klarawcroft berada di Bandara Soetta karena hendak bepergian ke Hanoi, Vietnam. Karena ingin buang air, dia pun langsung menuju toilet dan ternyata lagi ramai sehingga harus antre.

“Saya pergi ke Bandara Soekarno-Hatta untuk mengejar penerbangan saya ke Hanoi. Saya pergi ke toilet dan banyak orang yang mengantre di sana. Saya melihat kelompok besar orang Indonesia yang akan bepergian ke Timur Tengah untuk haji dan umrah. Mereka mengenakan baju yang serasi tetapi mereka menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi saya merasa mereka mungkin dari pulau lain atau dari desa,” kata Klara dalam video yang diunggah di akun Tiktoknya @Klarawcroft seperti dikutip, Jumat (18/8/2023).

Klara mengaku saat lagi mengantre, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari toilet di sebelah kanannya. Dia bingung ketika melihat pintu toilet terbuka.

“Ketika saya mendengar teriakan saya pergi ke sana dan melihat pintu terbuka dan ada dua ibu-ibu tua duduk di lantai sedang buang air kecil dan tidak menutup pintu. Kemudian petugas kebersihan toilet berteriak dan berkata, ya Tuhan, ibu kenapa kamu pipis di lantai,” ujar Klara meniru ucapan petugas.

Melihat hal itu, Klarawcroft mencoba memalingkan muka dan bersikap rada cuek, agar nenek-nenek yang kencing di lantai tidak malu dengannya.

“Sangat menyedihkan, ketika mereka pergi ke toilet tetapi tidak tahu bagaimana cara menggunakannya dan kemudian semua ibu-ibu lain datang dan berdiri mengerumuni dua orang ini seperti duduk di lantai sambil mengangkat rok dan jilbab mereka saat air seni mengalir, sementara petugas kebersihan berteriak,” kata Klara.

Dalam situasi ini, Klarawcroft menunjukkan keprihatinnya kepada orang yang belum pernah dan tidak tahu menggunakan toilet Western dan dia mengaku bingung bagaimana cara bereaksi yang baik dalam situasi tersebut. Kemudian dia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menarik.