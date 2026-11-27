Bukan Sekadar Lari! MOTHERUN 2026 Ajak Para Ibu dan Perempuan Seru-seruan Bareng

JAKARTA – Moms, ada event lari seru yang sangat sayang untuk dilewatkan. MOTHERUN 2026 hadir mengajak para ibu dan perempuan untuk menikmati pengalaman olahraga yang menyenangkan, penuh kebersamaan, dan tentunya sarat momen berkesan.

MOTHERUN 2026 yang mengusung tema ‘Ibu Bergerak, Keluarga Bahagia’ akan berlangsung di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan, pada Minggu, 20 Desember 2026. Ada dua kategori lari yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dan preferensi peserta.

Kategori pertama adalah 2.5K Mother & Child dengan harga tiket Rp250.000 (1 Mother + 1 Child). Kategori ini cocok bagi para ibu yang ingin menikmati momen olahraga bersama buah hati sekaligus menciptakan kenangan manis melalui aktivitas yang positif.

Sementara itu, bagi perempuan yang ingin menikmati pengalaman berlari bersama komunitas, tersedia kategori 5K Women Run dengan harga tiket Rp200.000. Kategori 5K Women Run menjadi kesempatan seru untuk menjaga kebugaran sekaligus merasakan semangat kebersamaan dengan sesama perempuan.

Bukan hanya berlari, ada serangkaian kegiatan seru lainnya yang bisa kamu nikmati di MOTHERUN 2026. Mulai dari music performance, health check, hingga face painting!