5 Prinsip Hidup Navier The Remarried Empress yang Ajarkan Perempuan untuk Tidak Kehilangan Harga Diri

DRAMA Korea The Remarried Empress telah tamat. Meski begitu, publik masih terkesima dengan karakter sejumlah pemain, termasuk Navier yang diperani Shin Min-ah.

Karakter Permaisuri Navier menghadirkan banyak pelajaran hidup tentang bagaimana seorang perempuan seharusnya menghargai dirinya sendiri. Navier digambarkan sebagai perempuan cerdas, tenang, berwibawa, dan memiliki kemampuan mengendalikan emosi.

Sebagai permaisuri Kekaisaran Timur, Navier terbiasa menjalankan tanggung jawab besar, menjaga kehormatan kerajaan, serta menghadapi berbagai persoalan dengan kepala dingin. Namun, kehidupan pribadinya tidak selalu berjalan mulus.

Pernikahannya dengan Kaisar Sovieshu mengalami keretakan setelah sang suami membawa Rashta ke istana dan menjadikannya perempuan istimewa. Di tengah pengkhianatan tersebut, Navier tidak kehilangan jati dirinya.

Navier justru menunjukkan bahwa seorang perempuan bisa tetap berdiri tegak meskipun orang yang paling dipercaya telah melukai hatinya. Ada sejumlah sikap Navier yang bisa menjadi inspirasi bagi perempuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apa saja?

1. Jangan Korbankan Harga Diri demi Pertahankan Seseorang

Salah satu pelajaran terbesar dari Navier adalah pentingnya menjaga harga diri dalam sebuah hubungan. Ketika Sovieshu mulai memberikan perhatian kepada Rashta, Navier tidak serta-merta memohon agar suaminya kembali mencintainya.

Navier menyadari bahwa hubungan pernikahan seharusnya dibangun atas dasar rasa hormat dan kesetiaan dari kedua belah pihak. Navier menunjukkan bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan martabatnya.

Dalam kehidupan nyata, perempuan juga perlu memahami bahwa mempertahankan hubungan bukan berarti harus terus menerima perlakuan yang menyakitkan. Seseorang boleh mencintai pasangannya, tetapi tetap harus memiliki batasan dan keberanian untuk melindungi dirinya sendiri.

2. Mengendalikan Emosi Bukan Berarti Tidak Memiliki Perasaan

Navier dikenal sebagai sosok yang jarang menunjukkan emosinya secara berlebihan. Bahkan ketika menghadapi situasi menyakitkan, ia tetap berusaha menjaga sikap.

Hal tersebut bukan berarti Navier tidak memiliki perasaan. Ia juga bisa kecewa, marah, dan terluka.

Dalam wawancara, Shin Min-a menjelaskan bahwa Navier terbiasa menahan ekspresi emosinya sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang permaisuri. Ia juga merasa memiliki kesamaan dengan karakter tersebut dalam hal menyampaikan perasaan secara terukur kepada orang-orang terdekat.

Dari Navier, perempuan bisa belajar bahwa mengelola emosi merupakan keterampilan penting. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan kemarahan. Terkadang, mengambil waktu untuk berpikir sebelum merespons justru membantu seseorang membuat keputusan yang lebih baik.

Namun, mengendalikan emosi juga bukan berarti harus memendam kesedihan sendirian. Perempuan tetap berhak menangis, bercerita, dan mencari dukungan ketika sedang terluka.