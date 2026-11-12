4 Gaun Shin Min Ah di The Remarried Empress yang Dikritik, Ternyata Harganya Fantastis

JAKARTA - Drama Korea terbaru, The Remarried Empress, yang tayang perdana pada 3 November lalu, menyita perhatian netizen Indonesia dan Korea Selatan. Drama fantasi romantis ini tidak hanya menarik perhatian lewat deretan pemainnya, tetapi juga menuai kritik terkait visual kostum kerajaan yang ditampilkan.

Melansir Kbizoom, sejumlah netizen menilai riset produksi drama tersebut kurang sesuai dengan latar cerita kerajaan yang diangkat. Bahkan, beberapa di antaranya menyebut kostum yang dikenakan para pemain terlihat seperti busana untuk pentas sekolah.

Drama yang dibintangi sejumlah aktor ternama, seperti Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Se Young, hingga Lee Jong Suk ini juga memicu perbincangan mengenai merek dan harga gaun yang dikenakan Shin Min Ah sebagai permaisuri Navier.

Menariknya, gaun-gaun yang dianggap kurang mewah oleh sebagian penonton tersebut ternyata berasal dari desainer ternama dengan harga mencapai ratusan juta rupiah.

Berikut beberapa gaun Shin Min Ah yang menjadi sorotan netizen.

1. Gaun putih tanpa lengan

Gaun putih tanpa lengan yang dikenakan Shin Min Ah justru mendapat respons positif dari para pecinta drama Korea. Busana tersebut diketahui merupakan kostum khusus yang dibuat oleh perusahaan busana pengantin Korea, Choi Jae Hoon Dress.