Cerita Wamendikti Stella Christie Akui Tak Mudah Jadi Ilmuwan Perempuan: Bakat Saja Tak Cukup!

JAKARTA – Menjadi ilmuwan di bidang sains dan teknologi bukan perjalanan yang selalu mudah bagi perempuan. Selain kemampuan dan pendidikan, dukungan lingkungan dan kehadiran sosok mentor juga berperan penting dalam membantu mereka mengembangkan karier.

Hal itu disoroti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie saat menghadiri ASEAN–Russia Dialogue Forum of Women in High-Tech Industries di Jakarta. Acara itu berlangsung pada Selasa 17 November 2026.

1. Perempuan Butuh Ekosistem yang Mendukung

Dalam forum yang mempertemukan perempuan dari Rusia dan sejumlah negara ASEAN itu, Stella menekankan bahwa perempuan membutuhkan ekosistem yang mendukung agar dapat berkembang di bidang sains dan teknologi.

Menurutnya, kemampuan atau bakat saja tidak cukup untuk membawa seseorang menjadi ilmuwan. Pendidikan berkualitas dan kesempatan untuk berkembang perlu berjalan beriringan dengan pendampingan dari mentor.

“Bakat saja tidak pernah cukup. Untuk berkembang, seorang ilmuwan membutuhkan ekosistem yang tepat. Ekosistem ini mencakup pendidikan berkualitas bagi semua, baik perempuan maupun laki-laki, kesempatan untuk berkembang, dan yang paling penting, khususnya bagi perempuan, mentorship,” tutur Stella.

2. Pentingnya Mentorship

Pentingnya mentorship juga berkaitan dengan kesempatan perempuan untuk mengenal lebih jauh dunia sains dan membangun kepercayaan diri dalam menentukan jalur karier. Kehadiran mentor dapat membantu mereka mendapatkan arahan, pengalaman, sekaligus akses ke jejaring profesional.

Pembahasan mengenai pengembangan perempuan di bidang sains dan teknologi menjadi salah satu agenda utama dalam forum yang untuk pertama kalinya digelar dalam format Rusia-ASEAN tersebut.

Pertemuan ini diikuti perempuan dari sembilan negara, yakni Rusia, Indonesia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Laos, Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Salah satu isu yang dibahas adalah pengembangan tenaga ahli nasional untuk mendukung industri strategis, termasuk sektor energi nuklir Indonesia.

Kebutuhan tersebut membuat pendidikan teknik dan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) menjadi semakin penting, termasuk dalam membuka peluang bagi perempuan.