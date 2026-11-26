Berapa Banyak Gula yang Boleh Dikonsumsi Penderita Diabetes?

DIABETES merupakan salah satu penyakit yang berkaitan erat dengan pengaturan kadar gula darah. Karena itu, penderita diabetes sering kali merasa harus menghindari seluruh makanan dan minuman manis agar kondisi kesehatannya tetap terjaga.

Padahal, anggapan bahwa penderita diabetes sama sekali tidak boleh mengonsumsi gula ternyata kurang tepat. Penderita diabetes tetap bisa menikmati makanan atau minuman yang mengandung gula, asalkan jumlahnya dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh.

Hal terpenting bukan hanya memperhatikan jumlah gula yang dikonsumsi, tetapi juga memahami kandungan karbohidrat dalam makanan serta bagaimana tubuh merespons asupan tersebut. Lantas, berapa banyak gula yang aman dikonsumsi penderita diabetes dalam sehari?

1. Berapa Batas Konsumsi Gula untuk Penderita Diabetes?

Dilansir dari Health Line, tidak ada satu angka pasti yang berlaku untuk semua penderita diabetes. Jumlah gula yang dapat dikonsumsi setiap orang bisa berbeda, tergantung kondisi kesehatan, aktivitas fisik, berat badan, kebutuhan nutrisi, serta obat-obatan yang digunakan.

Meski demikian, sejumlah organisasi kesehatan memiliki rekomendasi mengenai batas konsumsi gula tambahan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan agar konsumsi gula bebas atau free sugars tidak melebihi 10 persen dari total kebutuhan energi harian. Mengurangi hingga di bawah 5 persen juga dapat memberikan manfaat kesehatan tambahan.

Sebagai gambaran, seseorang dengan kebutuhan energi 2.000 kalori per hari sebaiknya membatasi konsumsi gula bebas hingga kurang dari 50 gram atau sekitar 12 sendok teh sehari.

Sementara itu, American Heart Association (AHA) memberikan rekomendasi yang lebih ketat. Perempuan maksimal sekitar 25 gram atau 6 sendok teh gula tambahan per hari. Sementara laki-laki, ini maksimal sekitar 36 gram atau 9 sendok teh gula tambahan per hari.

Perlu dipahami bahwa angka tersebut merupakan pedoman umum untuk konsumsi gula tambahan, bukan batas khusus yang menjamin keamanan bagi penderita diabetes. Karena itu, penderita diabetes sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan pola makan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

2. Jangan Hanya Memperhatikan Gula, Karbohidrat Juga Penting

Selain gula, penderita diabetes perlu memperhatikan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi setiap hari. Pasalnya, karbohidrat merupakan zat gizi yang akan dipecah tubuh menjadi glukosa. Glukosa kemudian masuk ke aliran darah dan dapat meningkatkan kadar gula darah.

Artinya, makanan yang memiliki label tanpa gula atau no sugar belum tentu bebas dari pengaruh terhadap gula darah. Contohnya, nasi, roti, kentang, pasta, dan beberapa jenis buah tetap mengandung karbohidrat meskipun tidak selalu memiliki tambahan gula.

Dalam penghitungan karbohidrat, satu porsi karbohidrat umumnya setara dengan sekitar 15 gram karbohidrat. Metode penghitungan ini dapat membantu penderita diabetes mengatur asupan makanan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan insulin atau pengobatan yang dijalani.

Namun, kebutuhan karbohidrat setiap orang berbeda. American Diabetes Association (ADA) juga tidak menetapkan satu batas konsumsi karbohidrat harian yang berlaku untuk seluruh penderita diabetes.