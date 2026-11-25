Wamenkes: 3 dari 4 Penderita Tidak Tahu Dirinya Terkena Diabetes

WAKIL Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan bahwa 3 dari 4 penderita diabetes tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap diabetes. Hal itu diungkapkan Dante lewat unggahan di akun instagramnya @dante.harbuwono pada Kamis, 19 November 2026.

“Hai Healthiest, tahukah Healthiest bahwa satu dari sembilan orang di Indonesia itu menderita diabetes? Angka yang kita punya, sebelas koma sembilan. Dan yang lebih tragis lagi bahwa tiga dari empat penderita diabetes tidak mengetahui sebelumnya bahwa dia diabetes,” ungkap Dante.

1. Diabetes Mother of All Disease

Dante menilai kondisi ini terjadi karena diabetes yang terkadang muncul tanpa gejala. Padahal, ia menilai bahwa diabetes merupakan mother of all disease.

“Penyakit jantung, stroke, cuci darah, penyebabnya adalah diabetes. Diabetes tidak mengenal usia, diabetes tidak mengenal jenis kelamin, karena diabetes adalah gabungan dari faktor genetik dan gaya hidup,” tuturnya.