Tidur Sore Terlalu Lama Bikin Pusing dan Bingung? Kenali Sleep Inertia

JAKARTA - Kebiasaan tidur sore, terutama menjelang malam, mungkin terasa menyenangkan bagi sebagian orang. Namun, pernahkah kamu justru merasa linglung, bingung, atau sulit kembali fokus setelah bangun dari tidur sore yang cukup lama?

Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan dari sisi kesehatan. Perawat bernama Rizal yang aktif membagikan edukasi kesehatan melalui akun X @afrkml menjelaskan, kondisi tersebut berkaitan dengan sleep inertia atau rasa linglung sesaat setelah terbangun dari tidur.

Dalam cuitannya, Rizal mengingatkan bahwa tubuh manusia memiliki jam biologis yang mengatur kapan seseorang merasa mengantuk dan kapan waktunya terjaga. Sistem ini dikenal sebagai circadian rhythm atau irama sirkadian.

“Jadi gini… Tubuh kita tuh punya semacam JAM BIOLOGIS yg ngatur kapan waktunya ngantuk & kapan waktunya melek. Namanya circadian rhythm atau irama sirkadian,” tulis Rizal, dikutip Rabu (25/11/2026).

Ia menjelaskan, tidur berlangsung melalui beberapa fase, yakni N1, N2, N3 atau tidur dalam, hingga REM. Siklus tersebut terus berulang selama seseorang tidur.

Masalah bisa muncul ketika seseorang tidur terlalu lama pada sore hari. Rizal menjelaskan, ada dua hal yang dapat terjadi.