Bukan Cuma Usir Kantuk, Tidur Siang Singkat Bisa Bikin Otak Lebih Fresh

JAKARTA – Rasa kantuk yang menyerang di tengah hari sering kali membuat konsentrasi menurun dan pekerjaan terasa lebih berat. Di saat seperti ini, menyempatkan diri untuk tidur siang singkat ternyata bukan sekadar pelepas lelah, melainkan cara efektif untuk menyegarkan kembali fungsi otak.

Hal tersebut diungkapkan oleh dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata dalam utas di akun Threads miliknya pada Sabtu, 21 November 2026. Lewat utas itu, ia menjelaskan bahwa aktivitas padat sejak pagi hari membuat kinerja otak terus berpacu hingga mencapai titik jenuh. Kondisi inilah yang memicu penurunan daya tangkap seseorang saat memasuki paruh kedua hari.

“Menyempatkan tidur siang adalah kunci untuk membuat otak lebih fresh. Aktivitas sehari-hari itu membuat otak menjadi ‘penuh’, overload, dan kurang siap menerima informasi baru. Makanya kita akan merasa lebih susah belajar pas siang-sore hari,” ungkap dr. Adam, dikutip Minggu (22/11/2026)

Penjelasan tersebut merujuk pada studi ilmiah bertajuk 'A Nap Can Recalibrate Homeostatic and Associative Synaptic Plasticity in the Human Cortex' yang dipublikasikan di jurnal NeuroImage. Temuan dalam riset tersebut mengungkap bagaimana tidur siang bekerja secara biologis di dalam sistem saraf manusia.

“Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidur siang bisa berfungsi menormalkan kembali hubungan antar sel saraf sekaligus meningkatkan kesiapan otak untuk membentuk koneksi baru,” ungkapnya.