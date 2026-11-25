Mitos atau Fakta: Asal Simpan Vitamin Bikin Khasiatnya Berkurang?

DI mana kamu biasanya menyimpan vitamin? Sebagian orang mungkin menyimpannya di meja rias, lemari kamar mandi, atau kabinet dapur.

Padahal, kebiasaan tersebut bisa memengaruhi kualitas vitamin yang kamu konsumsi. Paparan panas, sinar matahari langsung, dan kelembapan dapat mempercepat penurunan kualitas vitamin sehingga manfaatnya tidak lagi optimal.

Jadi, bagaimana cara menyimpan vitamin yang benar? Yuk, simak penjelasannya di bawah!

1. Kesalahan Menyimpan Vitamin

Mengutip dari Yahoo! Health, ahli diet, Katie Dodd, mengatakan salah satu kesalahan umum dalam menyimpan vitamin adalah meletakkannya di tempat yang panas, lembap, atau terkena sinar matahari langsung.

Bahkan, masih banyak orang yang menyimpan vitamin di dalam mobil. Padahal, suhu panas di dalam mobil mempercepat kerusakan kandungan vitamin dan membuat manfaatnya kurang efektif.

Selain itu, kamar mandi juga bukan tempat yang ideal untuk menyimpan vitamin karena area ini cenderung memiliki kelembapan tinggi. Hal ini menyebabkan vitamin, terutama yang berbentuk tablet, mengalami perubahan tekstur, mudah hancur, bahkan saling menempel.

2. Tempat Terbaik untuk Menyimpan Vitamin

Dodd menyarankan, simpan vitamin di tempat yang sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya seperti lemari tertutup dalam rumah. Pilih lemari yang jauh dari sumber panas dan air. Pastikan juga wadah vitamin tertutup rapat agar tidak mudah terpapar udara dan kelembapan.

Namun, ada beberapa jenis vitamin yang memang membutuhkan suhu dingin, baik sejak awal maupun setelah kemasannya dibuka. Misalnya, probiotik, minyak ikan cair, serta beberapa kombinasi vitamin cair yang mungkin harus disimpan di kulkas.