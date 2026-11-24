3 Artis Perempuan Korea yang Berkomitmen Donorkan Organ Setelah Meninggal Dunia, Ada Mina TWICE

TIGA artis perempuan Korea Selatan yang bersedia donor organ setelah meninggal dunia menarik diulas. Di antaranya, ada Ha Ji Won dan Mina TWICE.

Ya, keputusan untuk mendonorkan organ setelah meninggal dunia menjadi bentuk kepedulian kepada sesama. Langkah ini ternyata juga diambil sejumlah selebritas Korea Selatan. Lantas, siapa saja mereka?

1. Choi Hee

Nama Choi Hee belakangan menjadi sorotan setelah mengumumkan bahwa dirinya telah mendaftarkan diri sebagai calon pendonor organ. Keputusan itu ternyata sudah lama ia pikirkan, bahkan sejak sekitar 10 tahun lalu saat pernah berkomitmen mendonorkan kornea mata.

Melalui unggahan media sosial pada 17 November 2026, Choi Hee menceritakan bahwa ia akan mengambil langkah tersebut setelah mengunjungi sebuah gereja Katolik bersama putranya.

Ia mengaku sempat diliputi rasa takut ketika membayangkan harus meninggalkan kedua anaknya. Namun, Choi Hee kemudian menemukan keberanian dari pemikiran bahwa dirinya masih bisa memberikan sesuatu bagi orang lain meski sudah tiada.

“Aku menemukan keberanian dari pemikiran bahwa alih-alih menghilang seperti asap, aku bisa meninggalkan sesuatu di dunia ini,” tulisnya.

Choi Hee juga mengungkapkan harapannya untuk tetap sehat agar bisa menemani anak-anaknya tumbuh dewasa, bahkan suatu hari nanti mengasuh cucu-cucunya.