BCL dan Yura Yunita Punya Kebiasaan Konsumsi Kencur, Benarkah Ampuh Jaga Kualitas Suara?

SAAT tenggorokan terasa tidak nyaman, jahe dan kencur kerap menjadi pilihan pengobatan alternatif yang mudah ditemukan. Kedua rempah ini sering dikonsumsi sebagai bahan minuman herbal maupun dimakan secara langsung.

Sebagian penyanyi Indonesia bahkan mengaku selalu mengonsumsi kencur utuh sebelum bernyanyi. Yura Yunita, misalnya, pernah mengungkapkan bahwa dirinya rutin mengunyah kencur sebelum tampil di panggung.

Tak hanya Yura, Bunga Citra Lestari (BCL) juga dikenal memiliki kebiasaan serupa untuk menjaga kondisi suaranya agar tetap optimal. Yuk, baca penjelasannya di bawah.

1. Manfaat Jahe dan Kencur untuk Kualitas Suara

Melansir dari laman Jordan News, senyawa pada jahe dan kencur memiliki sifat antiradang dan antibakteri. Dua senyawa ini berpotensi meredakan iritasi pada tenggorokan.

Kedua rempah ini juga disebut mampu membantu mengencerkan lendir yang menumpuk di area tenggorokan. Hasilnya, tenggorokan terasa lebih lega saat digunakan untuk berbicara maupun bernyanyi.

Selain itu, jahe dan kencur kerap dimanfaatkan untuk meredakan gangguan pencernaan ringan. Pencernaan yang terjaga penting bagi penyanyi, sebab naiknya asam lambung dapat memicu tenggorokan kering dan kebiasaan berdeham terus-menerus.