Teh Jahe, Minuman yang Ampuh Menenangkan Perut Setelah Makan Pedas

MAYORITAS masyarakat Indonesia gemar menyantap makanan pedas. Namun, bagi sebagian orang, sensasi pedas tersebut terkadang diikuti masalah pencernaan.

Kondisi ini dipicu capsaicin, senyawa yang memberikan rasa pedas pada cabai. Menurut ahli gizi, zat tersebut dapat memicu berbagai reaksi pada saluran pencernaan, terutama bagi orang yang memiliki perut sensitif.

Melansir laman Real Simple, terdapat satu minuman yang efektif membantu menenangkan perut setelah mengonsumsi hidangan pedas. Wah, kira-kira minuman apa ya? Yuk, cek penjelasannya di bawah!

1. Teh Jahe Jadi Pilihan setelah Makan Pedas

Mungkin kamu berpikir susu adalah solusi yang tepat. Akan tetapi, susu hanya ampuh meredakan sensasi terbakar di mulut. Untuk menenangkan perut setelah makan pedas, teh jahe justru lebih disarankan.

Kandungan senyawa aktif gingerol dan shogaol dalam jahe bekerja mempercepat pengosongan lambung, meredakan mual, serta memberikan efek antiradang untuk menenangkan saluran pencernaan yang mengalami iritasi.

Sebaliknya, ada beberapa minuman yang sebaiknya dihindari setelah makan pedas karena berisiko memperparah iritasi lambung. Di antaranya, minuman berkafein, minuman bersoda, jus buah yang asam, dan alkohol.