BPOM Ungkap 39 Obat Bahan Alam Ilegal, Mayoritas Pakai Nomor Izin Edar Fiktif

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan peredaran 39 produk obat bahan alam (OBA) ilegal yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan pada periode Agustus hingga September 2026 melalui rangkaian sampling, pengujian produk, serta penelusuran terhadap fasilitas produksi dan distribusi.

​Dari 39 produk yang beredar, 23 di antaranya mencantumkan nomor izin edar (NIE) fiktif, sedangkan 16 produk lainnya sama sekali tidak terdaftar di BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar menuturkan, pencantuman NIE fiktif dapat menyesatkan masyarakat karena memberikan kesan seolah-olah produk tersebut telah terdaftar dan mengantongi izin edar resmi.

​Produk temuan itu diketahui mengandung beragam BKO, seperti sildenafil, parasetamol, deksametason, natrium diklofenak, piroksikam, fenilbutazon, allopurinol, glipizid, mikonazol, siproheptadin, furosemid, hingga fenolftalein. Berbagai produk ilegal tersebut dipasarkan dengan klaim khasiat yang beragam, mulai dari penambah stamina pria, pereda pegal linu dan asam urat, penambah berat badan, hingga pelangsing.

​Bahkan, sejumlah produk kedapatan mencampurkan lebih dari satu jenis BKO sekaligus. Produk Slimming Coffee, misalnya, mengandung furosemid dan fenolftalein. Sementara itu, Otot Urat Sembilan Raja Kapsul mengandung parasetamol, natrium diklofenak, dan deksametason.

​Campuran empat jenis BKO sekaligus juga ditemukan pada produk Kapsul Asam Urat & Flu Tulang Sirih Bumi yang mengandung parasetamol, deksametason, natrium diklofenak, dan piroksikam, serta Sari Binahong Plus Buah Pinang yang mengandung parasetamol, deksametason, piroksikam, dan fenilbutazon.