Sering Sarapan Makanan Kukusan? Hati-Hati Terjebak Carb-on-Carb Trap!

COBA yang sering sarapan makanan kukusan sebelum berangkat kerja, tunjuk tangan. Dan yang biasa kamu beli adalah ubi, jagung, dan kentang sekaligus? Kalau iya, kamu perlu hati-hati, nih.

Niat hati mau hidup sehat, tapi tanpa sadar kamu sedang terjebak dalam carb-on-carb trap. Carb-on-carb trap adalah kebiasaan menumpuk beberapa sumber karbo dalam satu porsi makanan.

1. Makanan Kukusan

Seorang dokter umum, dr. Reisa Broto Asmoro, menjelaskan tren sarapan dengan makanan serba rebusan atau kukusan memang terlihat lebih sehat. Namun, bukan berarti semua jenis makanan bisa dikombinasikan sekaligus tanpa memperhatikan komposisinya.

“Kesalahan paling umum saat beli jajanan adalah mengambil ubi ungu, ditambah jagung manis, plus kentang sekaligus. Atau jenis lain yang semuanya adalah karbo,” kata dr. Reisa di video yang diunggahnya di Instagram.

Meskipun termasuk karbohidrat kompleks, jika dikonsumsi tanpa diimbangi protein dan serat, gula darah bisa melonjak dengan cepat lalu turun drastis. Akibatnya, kamu jadi lebih mudah mengantuk, sulit berkonsentrasi, dan cepat merasa lapar.