Viral Sarapan Kukusan, Bagaimana dengan Kandungan Gizinya?

JAKARTA - Saat ini mulai menjamur pedagang kukusan, yang terdiri dari berbagai menu antara lain ubi, pisang singkong jagung hingga telur. Semua menu ini dimasak dengan cara dikukus.

Pedagang biasanya berjualan dengan sederhana, menggunakan kukusan dan tenda ala kadarnya. Tetapi, banyak didatang pembeli.

Makanan dengan proses dikukus memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena cara memasak ini tidak menggunakan minyak dan menjaga kandungan gizi bahan makanan.

Mengukus membantu mempertahankan vitamin dan mineral seperti vitamin C dan B kompleks yang mudah rusak oleh panas tinggi atau air rebusan. Zat gizi tidak larut atau hilang ke dalam air seperti saat direbus.

Karena tidak menggunakan minyak, makanan kukusan mengandung lebih sedikit lemak jenuh dan kalori dibanding gorengan atau tumisan. Gaya hidup ini cocok untuk menjaga berat badan dan kesehatan jantung.

Berikut ini manfaat memasak dengan kukusan, seperti dikutip dari balancenutrition, Kamis (13/11/2025).

1. Mempertahankan nutrisi, vitamin dan mineral berharga dalam makanan

2. Menjaga kelembaban dan kesegaran makanan