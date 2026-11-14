Potret Cantik Jennifer Coppen Umumkan Kehamilan Anak Kedua, Kamari Siap Jadi Kakak!

KABAR bahagia datang dari pasangan Jennifer Coppen dan Justin Hubner. Jennifer umumkan kehamilan anak keduanya. Dengan begitu, Justin Hubner siap menyambut kehadiran buah hatinya bersama Jennifer.

Kehadiran anggota keluarga baru tentu akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pasangan ini. Terlebih, Kamari, putri Jennifer dari pernikahan sebelumnya dengan mendiang Dali Wassink, akan menjadi seorang kakak.

1. Jennifer Coppen Umumkan Kehamilan Kedua

Jennifer Coppen umumkan kehamilan anak kedua lewat sebuah unggahan di Instagram pribadinya @jenniferhubner. Dia unggah sebuah video romantis yang menampilkan dirinya, Hubner, dan juga Kamari.

Ketiganya kompak mengenakan baju serba putih. Mereka telihat berada di sebuah pantai yang disinyalir berada di Bali. Pasalnya, Jennifer, Hubner, dan Kamari diketahui kini tengah berada di Bali.

Mereka balik ke Indonesia usai Hubner tengah melewati masa libur di klub sepakbola di Belanda, yakni Fortuna Sittard. Pasalnya kini tengah memasuki jeda internasional FIFA Matchday November 2026. Hubner sendiri tak dipanggil ke Timnas Indonesia yang tengah jalani TC atau pemusatan latihan di Bali.