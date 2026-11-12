Anak Alami Pneumonia, Ini Nutrisi yang Dibutuhkan untuk Mendukung Pemulihan

PNEUMONIA merupakan infeksi yang menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan anak mengalami batuk, demam, hingga kesulitan bernapas. Ketika anak didiagnosis pneumonia, orang tua biasanya menjadi lebih selektif dalam memberikan makanan dan minuman.

Tak sedikit orangtua yang bertanya-tanya, apakah ada makanan atau minuman tertentu yang harus dihindari selama anak menjalani pemulihan dari pneumonia?

Menanggapi hal tersebut, dr. Suryadi Limardi, Sp.A., CBC, CBCFF, dokter spesialis anak di RS Pluit di acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menjelaskan bahwa secara umum tidak ada pantangan makanan khusus bagi anak yang mengalami pneumonia.

Namun, ada kondisi tertentu yang perlu diperhatikan, terutama ketika anak sudah mengalami sesak napas. Sebab, gangguan pernapasan dapat meningkatkan risiko tersedak saat anak makan maupun minum.

1. Apakah Ada Makanan dan Minuman yang Dilarang saat Anak Pneumonia?

Menurut dr. Suryadi, secara umum anak yang mengalami pneumonia tidak memiliki pantangan makanan khusus. Artinya, orang tua tidak perlu menghindari jenis makanan tertentu hanya karena anak sedang mengalami infeksi paru-paru.

Hal terpenting adalah memastikan kebutuhan nutrisi anak tetap terpenuhi selama masa sakit dan pemulihan. Anak tetap membutuhkan asupan makanan bergizi seimbang agar tubuh memiliki energi dan nutrisi yang cukup untuk mendukung proses pemulihan.

Namun, pemberian makanan dan minuman perlu disesuaikan dengan kondisi anak, terutama jika mengalami gangguan pernapasan.

2. Waspada Risiko Tersedak saat Anak Mengalami Sesak Napas

Dokter Suryadi mengingatkan bahwa orangtua perlu lebih berhati-hati ketika anak dengan pneumonia sudah mengalami sesak napas. Ketika frekuensi napas meningkat, anak bisa mengalami kesulitan mengoordinasikan aktivitas bernapas dengan proses menelan makanan atau minuman.

Akibatnya, risiko tersedak menjadi lebih tinggi. Dokter menjelaskan bahwa pada anak yang mengalami napas cepat hingga 60 kali per menit, frekuensi pernapasannya sudah sangat tinggi sehingga pemberian makan dan minum perlu mendapat perhatian khusus.

Jika anak sudah mengalami sesak napas, terlebih disertai peningkatan usaha napas, sebaiknya segera mendapatkan penanganan di rumah sakit. Di rumah sakit, dokter dan tenaga kesehatan dapat memantau kondisi pernapasan sekaligus menilai keamanan pemberian makanan, minuman, maupun susu.

Orangtua juga sebaiknya tidak memaksakan anak makan atau minum ketika anak tampak kesulitan bernapas.