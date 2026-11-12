Ini Bedanya Batuk Pilek Biasa dan Pneumonia pada Anak, Kenali dari Pernapasan

BATUK dan pilek merupakan keluhan yang cukup sering dialami anak-anak. Namun, orangtua perlu waspada apabila keluhan tersebut disertai napas cepat hingga kesulitan bernapas. Sebab, kondisi tersebut bisa menjadi tanda infeksi saluran pernapasan bawah seperti pneumonia.

Sekilas, batuk pilek biasa dan pneumonia mungkin terlihat serupa. Namun, keduanya memiliki perbedaan, terutama pada bagian saluran pernapasan yang mengalami infeksi dan gejala yang ditimbulkan.

Dokter spesialis anak di RS Pluit, dr. Suryadi Limardi, Sp.A., CBC, CBCFF, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menjelaskan batuk pilek biasa umumnya berkaitan dengan infeksi saluran pernapasan atas. Sementara itu, pneumonia merupakan infeksi yang menyerang saluran pernapasan bawah, termasuk jaringan paru-paru.

1. Batuk Pilek Biasa Menyerang Saluran Pernapasan Atas

Pada batuk pilek biasa, infeksi umumnya terjadi di saluran pernapasan atas. Gejala yang paling dominan biasanya berupa batuk dan pilek.

Selain itu, anak juga bisa mengalami beberapa keluhan lain, seperti nyeri saat menelan dan suara menjadi serak. Kondisi tersebut umumnya berkaitan dengan infeksi pada hidung, tenggorokan, atau bagian saluran pernapasan atas lainnya.

Meski demikian, orangtua tetap perlu memperhatikan perkembangan gejala anak. Utamanya jika muncul keluhan yang mengarah pada gangguan pernapasan.

“Jadi kalau bicara soal batuk pilek, kita bicara soal infeksi di saluran napas atas. Biasanya apa yang paling dominan adalah batuk dan pilek, biasanya bisa disertai nyeri menelan kemudian suaranya jadi serak, itu termasuk infeksi saluran pernapasan atas,” ujar dr. Suryandi.

2. Pneumonia Menyerang Saluran Pernapasan Bawah

Berbeda dengan batuk pilek biasa, pneumonia merupakan infeksi yang menyerang saluran pernapasan bawah dan jaringan paru-paru. Menurut dr. Suryadi, salah satu gejala utama yang perlu diwaspadai adalah sesak napas.

Jika orang dewasa biasanya bisa mengungkapkan secara langsung ketika merasa sesak, anak-anak belum tentu mampu menjelaskan apa yang sedang dirasakan. Karena itu, orang tua perlu mengenali tanda-tanda gangguan pernapasan pada anak, salah satunya dengan memperhatikan kecepatan napas.

“Tapi kalau kita bicara soal pneumonia itu menyangkut dengan saluran napas bawah. Jadi gejala yang dominan adalah adanya sesak napas. Kadang-kadang kalau dewasa bisa tahu saya rasanya sesak, tapi kalau anak-anak bagaimana?” tutur dr. Suryadi.